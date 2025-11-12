Екатеринбург против интернета — кому стоит готовиться к сбоям и чего ожидать в ноябре

Жителям Екатеринбурга 12 ноября начали поступать сообщения с предупреждениями о временных ограничениях в работе мобильного интернета. Оповещения получили пользователи оператора связи МТС.

Что говорится в сообщениях?

"В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета", — указано в сообщении, которое получили абоненты.

Также напомнили, что пользователи могут продолжать пользоваться такси, "Госуслугами" и другими сервисами, даже если интернет будет недоступен.

Почему происходят ограничения?

В последние два месяца в Свердловской области регулярно ограничивали работу мобильного интернета. Связь была замедлена с целью усиления мер безопасности. В связи с этим пользователям рекомендуется переходить на проводной интернет для более стабильной связи.