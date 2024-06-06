В Минцифры разрабатывается проект введения уголовной ответственности для операторов сотовой связи, нарушающих требования к оказанию услуг связи иностранным гражданам, — заявил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко в рамках ПМЭФ-2024.

Помимо этого, в министерстве подготовлен законопроект о введении штрафов до 2 млн рублей за нарушение новых требований. Новые правила ужесточат контроль над предоставлением услуг связи иностранцам и лицам без гражданства. Теперь эти лица должны будут привязать карту к своей биометрии, а уже существующие договоры необходимо будет переоформить в соответствии с новыми требованиями.

"За нарушение требований будет установлена административная ответственность, а также в дальнейшем будем прорабатывать возможность ввода уголовной ответственности", — прокомментировал Угнивенко.

Замглавы выступл на сессии, посвященной цифровой безопасности.

Россияне смогут купить сим-карту только в официальных салонах связи. Также сим-карта теперь буде тпривязываться не только к покупателю, но и к продавцу — юридическому лицу.

В проекте предусмотрено ограничение количества сим-карт до 10. "Мы считаем, что этого достаточно для решения всех бытовых задач, включая умный дом, автомобиль, планшет", — прокомментировал Угнивенко.

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