В Минцифры разрабатывается проект введения уголовной ответственности для операторов сотовой связи, нарушающих требования к оказанию услуг связи иностранным гражданам, — заявил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко в рамках ПМЭФ-2024.
Помимо этого, в министерстве подготовлен законопроект о введении штрафов до 2 млн рублей за нарушение новых требований. Новые правила ужесточат контроль над предоставлением услуг связи иностранцам и лицам без гражданства. Теперь эти лица должны будут привязать карту к своей биометрии, а уже существующие договоры необходимо будет переоформить в соответствии с новыми требованиями.
"За нарушение требований будет установлена административная ответственность, а также в дальнейшем будем прорабатывать возможность ввода уголовной ответственности", — прокомментировал Угнивенко.
Замглавы выступл на сессии, посвященной цифровой безопасности.
Россияне смогут купить сим-карту только в официальных салонах связи. Также сим-карта теперь буде тпривязываться не только к покупателю, но и к продавцу — юридическому лицу.
В проекте предусмотрено ограничение количества сим-карт до 10. "Мы считаем, что этого достаточно для решения всех бытовых задач, включая умный дом, автомобиль, планшет", — прокомментировал Угнивенко.
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