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Талибан* запретил ММА в Афганистане
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ММА запрещено в Афганистане

Талибан* запретил ММА в Афганистане

В Афганистане Талибаном* запрещено ММА. Этот вид спорта посчитали неисламским, написано в заявлении спортивного управления движения.

Соответствующий приказ вынесла полиция нравов Афганистана в Министерстве распространения добродетели и предотвращения порока. Его приняли после исследования на соответствие этого вида спорта исламскому праву.

"Было установлено, что этот вид спорта является проблемным с точки зрения шариата и имеет много аспектов, противоречащих учению ислама", — сказано в заявлении, слова из которого приводит РБК Спорт.

ММА запретили, так как эти единоборства считались очень жестокими.

* Талибан — движение признано в России террористическим и запрещено.

Фото: .flickr.com/Matthew Tosh (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).

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