Сибирская ярость в одной клетке: сотни мощных атлетов сойдутся в битве за право называться лучшими

14-15 марта во Дворце спорта "Труд" Иркутска пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по смешанным единоборствам ММА. Более 600 спортсменов из десяти регионов Сибири сразятся за медали. Мужчины разыграют титулы в десяти весовых категориях, от 52,2 килограмма до свыше 120,2. Юниоры и юноши в возрасте от 12 до 20 лет поборются в своих группах. Победители чемпионата и первенства отправятся на всероссийские соревнования. Поединки стартуют 14 марта в 11:00, а 15-го — в 9:00. Открытие назначено на 12:00 15 марта. Вход свободный для всех желающих.

Масштаб турнира и регионы-участники

Свыше 600 бойцов съедутся в Иркутск из десяти сибирских регионов. Турнир объединит мастеров смешанных единоборств разного уровня подготовки. Масштаб подчеркивает популярность ММА в округе, где спорт собирает тысячи поклонников.

Чемпионат определит сильнейших взрослых атлетов, а первенство даст шанс молодым талантам. Бойцы привезут опыт из местных федераций и сборных. Такие встречи укрепляют спортивные связи между территориями.

"Крупные турниры вроде этого чемпионата по ММА оживают инфраструктуру Иркутска и привлекают внимание к региону. Дворец спорта "Труд" справится с потоком зрителей и спортсменов без проблем. Молодежь увидит примеры дисциплины и упорства в бою. Победы сибиряков откроют двери на всероссийский уровень и вдохновят новые поколения." управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Организаторы "Вестей — Иркутск" подчеркивают рекордное число участников. Регионы делегируют лучших, чтобы завоевать квоты на федеральные старты. Атмосфера в зале обещает накал страстей.

Весовые категории и возрастные группы

Мужчины выйдут на ринг в десяти весовых рамках, начиная с 52,2 килограмма. Самые тяжелые атлеты превысят 120,2 килограмма — здесь сила и выносливость решают исход. Каждая категория требует точного контроля массы тела перед взвешиванием.

Первенство соберет юниоров и юношей от 12 до 20 лет в соответствующих возрастных подгруппах. Медали разыграют по весу, адаптированному к подростковому развитию. Победители шагнут на всероссийскую арену с багажом опыта.

Разделение по весу минимизирует риски травм и уравнивает шансы соперников. Молодые бойцы учатся тактике и стойкости в контролируемых условиях. Турнир станет трамплином для будущих звезд ММА.

Расписание боев и доступ для зрителей

14 марта поединки запустят в 11:00, чтобы дать время на разминку и взвешивания. Зрители увидят первые схватки в разных категориях подряд. День завершится итогами ключевых боев.

15 марта старт в 9:00 приведет к пику напряжения к полудню. Торжественное открытие в 12:00 соберет всех на главной арене. Финалы подведут черту соревнований.

Вход открыт для всех — без билетов и ограничений. Семьи и фанаты заполнят трибуны, создав поддержку спортсменам. Свободный доступ повысит интерес к ММА в Иркутске.