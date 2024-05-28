Президент России Владимир Путин сообщил во время пресс-подхода по итогам его визита в Узбекистан, что наша страна готова помочь Узбекистану в создании необходимых условий для выхода на внешние рынки.
Москва поможет Ташкенту в логистике, чтобы выйти к океану. Владимир Путин отметил, что важной проблемой для Узбекистана является отсутствие выхода к морю.
"Здесь мы тоже могли бы вместе с другими партнерами предпринять шаги, чтобы помочь нашим друзьям в Узбекистане решить эту логистическую задачу, создать необходимые условия для выхода на внешние рынки", — цитирует РИА Новости Владимира Путина.
Ранее российский лидер заявил, что у РФ и Узбекистана много совместных планов, в том числе в энергетике.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
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