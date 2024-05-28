Президент России Владимир Путин сообщил во время пресс-подхода по итогам его визита в Узбекистан, что наша страна готова помочь Узбекистану в создании необходимых условий для выхода на внешние рынки.

Москва поможет Ташкенту в логистике, чтобы выйти к океану. Владимир Путин отметил, что важной проблемой для Узбекистана является отсутствие выхода к морю.

"Здесь мы тоже могли бы вместе с другими партнерами предпринять шаги, чтобы помочь нашим друзьям в Узбекистане решить эту логистическую задачу, создать необходимые условия для выхода на внешние рынки", — цитирует РИА Новости Владимира Путина.

Ранее российский лидер заявил, что у РФ и Узбекистана много совместных планов, в том числе в энергетике.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license).