Боевик ВСУ застрелил троих сослуживцев из автомата, а затем покончил собой в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на украинское издание "Страна" в Telegram-канале.

"Вечером 27 мая боец Вооруженных сил Украины из автомата застрелил троих солдат, которые с ним служили. Они скончались от полученных травм на месте", — говорится в сообщении.

После этого военнослужащий попытался покончить с собой. Он умер в больнице от полученных травм.

Фото: vitalykuzmin.net/Виталий Кузьмин (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).