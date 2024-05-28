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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:51

"Страна": украинский солдат застрелил троих сослуживцев и покончил с собой

Боевик ВСУ застрелил троих сослуживцев из автомата, а затем покончил собой в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на украинское издание "Страна" в Telegram-канале.

"Вечером 27 мая боец Вооруженных сил Украины из автомата застрелил троих солдат, которые с ним служили. Они скончались от полученных травм на месте", — говорится в сообщении.

После этого военнослужащий попытался покончить с собой. Он умер в больнице от полученных травм.

Фото: vitalykuzmin.net/Виталий Кузьмин (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

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