В Министерстве обороны Российской Федерации проинформировали, что солдаты ВСУ применили против российских военных гранаты с отравляющим веществом CS.

Это произошло на Краснолиманском и Богуславском направлениях.

"Российские военные зафиксировали и подтвердили случаи использования украинскими боевиками боеприпасов в снаряжении не только хлорпикрином, но и другими химическими средствами раздражающего действия", — цитирует РИА Новости начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова. Он также сообщил о том, что ВСУ использовали газовые гранаты, которые были произведены в США.

Уточним, что CS — отравляющее вещество раздражающего действия, белое, твердое, мало летучее кристаллическое, пахнет оно перцем.

Фото: commons. wikimedia.org/Julien SABATINI/French Army (Licence Ouverte 2.0 (French license text, English license text).