Иран и Россия продолжат сотрудничество на высшем уровне. Об этом сообщило иранское государственное телевидение IRIB.

Это стало известно после телефонного разговора секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.

"В беседе с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Шойгу подчеркнул продолжение сотрудничества двух стран на высшем уровне в разных сферах", — пишет РИА Новости, ссылаясь на официальный Telegram-канал IRIB.

Сергей Шойгу пособолезновал Ахмадиану в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана и других высокопоставленных лиц из-за падения вертолета 19 мая.

Фото: structure.mil.ru/ Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).