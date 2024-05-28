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Шойгу: Россия и Иран продолжат сотрудничество на высшем уровне
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:09

Шойгу: Россия и Иран продолжат сотрудничество на высшем уровне

Иран и Россия продолжат сотрудничество на высшем уровне. Об этом сообщило иранское государственное телевидение IRIB.

Это стало известно после телефонного разговора секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.

"В беседе с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Шойгу подчеркнул продолжение сотрудничества двух стран на высшем уровне в разных сферах", — пишет РИА Новости, ссылаясь на официальный Telegram-канал IRIB.

Сергей Шойгу пособолезновал Ахмадиану в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана и других высокопоставленных лиц из-за падения вертолета 19 мая.

Фото: structure.mil.ru/ Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).

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