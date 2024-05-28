Иран и Россия продолжат сотрудничество на высшем уровне. Об этом сообщило иранское государственное телевидение IRIB.
Это стало известно после телефонного разговора секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.
"В беседе с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Шойгу подчеркнул продолжение сотрудничества двух стран на высшем уровне в разных сферах", — пишет РИА Новости, ссылаясь на официальный Telegram-канал IRIB.
Сергей Шойгу пособолезновал Ахмадиану в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана и других высокопоставленных лиц из-за падения вертолета 19 мая.
Фото: structure.mil.ru/ Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).
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