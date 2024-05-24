На линии боевого соприкосновения в плен российской армии сдались 67 украинских военных.
Столько человек перешли на сторону ВС РФ за текущую неделю. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Министерство обороны России.
Ранее стало известно, что также за текущую неделю украинская армия потеряла до 2770 бойцов в зоне действия группировки "Центр".
Кроме того, ВСУ на этой неделе потеряли МиГ-29, 25 ракет ATACMS и 356 дронов.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Минобороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).
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