На линии боевого соприкосновения в плен российской армии сдались 67 украинских военных.



Столько человек перешли на сторону ВС РФ за текущую неделю. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на М﻿инистерство обороны России.



Ранее стало известно, что также за текущую неделю украинская армия потеряла до 2770 бойцов в зоне действия группировки "Центр".



Кроме того, ВСУ на этой неделе потеряли МиГ-29, 25 ракет ATACMS и 356 дронов.



Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Минобороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).