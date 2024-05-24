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Минобороны: 67 украинских военных сдались в плен на линии фронта за неделю
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:35

Минобороны: 67 украинских военных сдались в плен на линии фронта за неделю

На линии боевого соприкосновения в плен российской армии сдались 67 украинских военных.

Столько человек перешли на сторону ВС РФ за текущую неделю. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на М﻿инистерство обороны России.

Ранее стало известно, что также за текущую неделю украинская армия потеряла до 2770 бойцов в зоне действия группировки "Центр".

Кроме того, ВСУ на этой неделе потеряли МиГ-29, 25 ракет ATACMS и 356 дронов.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Минобороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).

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