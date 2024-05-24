В Каспийске завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма на жителя Дагестана за осквернение символов воинской славы России.



Дело в том, что 19-летний парень ночью 11 мая в центре села Карабудахкент снял красные флаги, которые повесили ко Дню Победы.



Как сообщает портал "Российской газеты", ссылаясь на следственный комитет по Республике Дагестан, флаги он срезал на Буйнакском проспекте и улице Дахадаева.

Затем молодой человек выбросил их на землю.



ФСБ нашли виноватого и передали материалы в СК.



В настоящее время проводится следствие.



Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 License).