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Жителя Дагестана подозревают в осквернении символов воинской славы
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:17

Жителя Дагестана подозревают в осквернении символов воинской славы

В Каспийске завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма на жителя Дагестана за осквернение символов воинской славы России.

Дело в том, что 19-летний парень ночью 11 мая в центре села Карабудахкент снял красные флаги, которые повесили ко Дню Победы.

Как сообщает портал "Российской газеты", ссылаясь на следственный комитет по Республике Дагестан, флаги он срезал на Буйнакском проспекте и улице Дахадаева.
Затем молодой человек выбросил их на землю.

ФСБ нашли виноватого и передали материалы в СК.

В настоящее время проводится следствие.

Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 License).

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