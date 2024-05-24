Телеведущая Ольга Бузова в соцсетях поздравила с Днём Рождения своего "идеального бывшего" бизнесмена Тимофея Майорова, с которым встречалась несколько лет.



Звезда опубликовала в своем Telegram-канале серию архивных фото с Тимофеем. Майоров — непубличный мужчина, но Ольга сделала его достаточно узнаваемым.



Поклонники увидели фотографии пары и отметили, как Ольга и Тимофей подходят друг другу.

"У каждой приличной девушки должен быть хотя бы один идеальный бывший. Тимоша! С днем рождения, люблю тебя… Жаль, что мы слишком рано встретились и не смогли сберечь нашу любовь. Я пока еще не замужем, а ты?", — подписала публикацию Ольга Бузова.

Она встречалась с Майоровым три года, после этого была в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. После их громкого расставания она стала встречаться с рэпером Давой. Однако через какое-то время они тоже расстались.

Фото: commons. wikimedia.org/Okras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).