В ФРГ наблюдается острый дефицит военной формы и снаряжения армии.
Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что в закупке снаряжения для военных происходят сбои и задержки. Об этом он рассказал бюджетному комитету Бундестага.
"В ведомстве сообщили, что современная униформа и средства индивидуальной защиты важны для "боеспособности ВС". В войсках дефицит касок и бронежилетов для каждого солдата", — пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Bild.
Только 58 850 комплектов боевой одежды вместо 72 200 поступило в армию Германии в 2023 году. Еще и один из поставщиков заявил о банкротстве. Аналогичная ситуация произошла и с касками — доставили 62 684 вместо 82 596.
Ранее Bild, ссылаясь на главу Минобороны ФРГ, сообщило, что в бюджете бундесвера есть дыра размером в 4,5-6 миллиардов евро.
Фото: commons. wikimedia.org/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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