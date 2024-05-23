Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в оборонном бюджете страны не хватает порядка пяти миллиардов долларов.
"Сейчас можно говорить о сумме в пять миллиардов долларов", — сказал он в эфире украинского "Общественного радио", описывая недостачу в украинском оборонном бюджете.
По словам министра, с января по апрель этого года внешнее финансирование страны перекрывало только 10 процентов всех потребностей Украины. Из-за мер, которые были приняты властями Киева, получилось только частично закрыть дефицит. Однако в бюджете страны все еще остается "дыра". Такая же "дыра" есть и в оборонном бюджете в связи с задержками поставок оружия.
Как же эту "дыру" в бюджете закрыть? Марченко назвал этот вопрос актуальным.
РИА Новости сообщает, что на момент записи интервью минфин был вынужден использовать для текущих расходов на закупку вооружений деньги, которые были предназначены на плановые расходы на конец 2024 года.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
OpenAI заключила соглашение за $250 млн за доступ к архивам крупнейших американских газет
OpenAI заключила соглашение с News Corp на $250 млн, получив доступ к архивам таких изданий, как The Wall Street Journal, New York Post, и The Daily Telegraph на пять лет.
Lamborghini отзовет 2 000 автомобилей Urus из-за проблемы с замком капота
Итальянский автопроизводитель Lamborghini отзовет 2,1 тысячи автомобилей Urus 2023-2024 годов выпуска из-за проблемы с замком капота.
Аллерголог Критченко: влажная уборка дома поможет в борьбе с аллергией
Врач-аллерголог Виктория Критченко дала советы по борьбе с аллергией, отметив важность регулярной влажной уборки и сокращения количества пылящих предметов в доме.
Дерматолог Коробкова: первые признаки старения кожи могут проявляться в 17-20 лет
Дерматолог Инна Коробкова рассказала о первых признаках старения кожи, которые могут появляться уже в возрасте 17-20 лет.