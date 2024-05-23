Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в оборонном бюджете страны не хватает порядка пяти миллиардов долларов.

"Сейчас можно говорить о сумме в пять миллиардов долларов", — сказал он в эфире украинского "Общественного радио", описывая недостачу в украинском оборонном бюджете.

По словам министра, с января по апрель этого года внешнее финансирование страны перекрывало только 10 процентов всех потребностей Украины. Из-за мер, которые были приняты властями Киева, получилось только частично закрыть дефицит. Однако в бюджете страны все еще остается "дыра". Такая же "дыра" есть и в оборонном бюджете в связи с задержками поставок оружия.



Как же эту "дыру" в бюджете закрыть? Марченко назвал этот вопрос актуальным.



РИА Новости сообщает, что на момент записи интервью минфин был вынужден использовать для текущих расходов на закупку вооружений деньги, которые были предназначены на плановые расходы на конец 2024 года.

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