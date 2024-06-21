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Эксперт Калмыкова: опасна ли жидкость для мытья полов при ползающем младенце
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:04

Эксперт Калмыкова: опасна ли жидкость для мытья полов при ползающем младенце

Соблюдение чистоты - обязательная составляющая жизни молодых мам. О том, какие моющие средства для полов безопасны для ползающего младенца, рассказала Калмыкова Галина, врач-невролог, эпилептолог, доцент кафедры нервных болезней и восстановительной медицины.

- Все-таки вымытый с помощью дезинфицирующей жидкости пол и хорошо промытый - лучше, чем грязный пол для младенца. Однако надо использовать жидкость, которая рекомендована к использованию в домах, где есть маленькие дети и животные. Надо смотреть производителя, надо смотреть, что это за жидкость и вымывать как следует пол, а не просто мазать этой жидкостью.

Ответила эксперт и на вопрос про испарения от специальных средств.

- Они будут заливать пол и пускать младенца по этому полу? Дураков никто не отменял, извините за выражение. Мы не можем за всех за них быть в ответе при всем желании. Но я за чистоту. Надо просто помыть, как следует полы, использовать по инструкции и те жидкости, которые разрешены к использованию в домах с маленькими детьми.

Фото: https://commons.wikimedia.org/Вячеслав Аргенберг (Атрибуция Creative Commons 4.0)

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