Соблюдение чистоты - обязательная составляющая жизни молодых мам. О том, какие моющие средства для полов безопасны для ползающего младенца, рассказала Калмыкова Галина, врач-невролог, эпилептолог, доцент кафедры нервных болезней и восстановительной медицины.

- Все-таки вымытый с помощью дезинфицирующей жидкости пол и хорошо промытый - лучше, чем грязный пол для младенца. Однако надо использовать жидкость, которая рекомендована к использованию в домах, где есть маленькие дети и животные. Надо смотреть производителя, надо смотреть, что это за жидкость и вымывать как следует пол, а не просто мазать этой жидкостью.

Ответила эксперт и на вопрос про испарения от специальных средств.

- Они будут заливать пол и пускать младенца по этому полу? Дураков никто не отменял, извините за выражение. Мы не можем за всех за них быть в ответе при всем желании. Но я за чистоту. Надо просто помыть, как следует полы, использовать по инструкции и те жидкости, которые разрешены к использованию в домах с маленькими детьми.

Фото: https://commons.wikimedia.org/Вячеслав Аргенберг (Атрибуция Creative Commons 4.0)