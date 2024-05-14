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Роскосмос: РФ может продлить эксплуатацию МКС после 2028 года
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:15

Роскосмос: РФ может продлить эксплуатацию МКС после 2028 года

Россия рассматривает возможность экплуатации Международной космической станции после 2028 года, если это будет целесообразно, заявил РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв.

МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, изначально планировалось эксплуатировать 15 лет, но позже срок был перенесён на 2020 год, а потом — на 2024. РФ пролонгировала работу своего сегмента до 2028 года.

"Все возможно. Будет каждый раз приниматься решение, исходя из целесообразности… Сейчас пока до 2028 года у нас станция продлена, наши партнеры уже до 2030 года продлили, а мы по обстоятельствам будем смотреть", — сказал Крикалев.

Запуск первого модуля российской орбитальной станции планируется на 2027 год, она будет эксплуатироваться 50 лет.

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Фото: spaceflight.nasa.gov/НАСА.

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