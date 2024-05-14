Россия рассматривает возможность экплуатации Международной космической станции после 2028 года, если это будет целесообразно, заявил РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв.
МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, изначально планировалось эксплуатировать 15 лет, но позже срок был перенесён на 2020 год, а потом — на 2024. РФ пролонгировала работу своего сегмента до 2028 года.
"Все возможно. Будет каждый раз приниматься решение, исходя из целесообразности… Сейчас пока до 2028 года у нас станция продлена, наши партнеры уже до 2030 года продлили, а мы по обстоятельствам будем смотреть", — сказал Крикалев.
Запуск первого модуля российской орбитальной станции планируется на 2027 год, она будет эксплуатироваться 50 лет.
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Фото: spaceflight.nasa.gov/НАСА.
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