Россия рассматривает возможность экплуатации Международной космической станции после 2028 года, если это будет целесообразно, заявил РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв.

МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, изначально планировалось эксплуатировать 15 лет, но позже срок был перенесён на 2020 год, а потом — на 2024. РФ пролонгировала работу своего сегмента до 2028 года.

"Все возможно. Будет каждый раз приниматься решение, исходя из целесообразности… Сейчас пока до 2028 года у нас станция продлена, наши партнеры уже до 2030 года продлили, а мы по обстоятельствам будем смотреть", — сказал Крикалев.

Запуск первого модуля российской орбитальной станции планируется на 2027 год, она будет эксплуатироваться 50 лет.

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Фото: spaceflight.nasa.gov/НАСА.