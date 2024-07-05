Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина собирается направить просьбу Генеральной прокуратуре о проверке юмориста Александра Гудкова.

Александр Гудков, известный созданием юмористических шоу, а также своим участием на шоу "Comedy Woman" на телеканале ТНТ, собирается провести выступления в более чем 50 регионов страны. Екатерина Мизулина обратила внимание своих подписчиков в Telegram-канале, что это человек неприязненно относится к России, высказывается против Специальной военной операции, также призывает отправлять денежные пожертвования стороне ВСУ. Помимо этого, Мизулина напомнила слова комика о том, что ему стыдно, что он появился на свет 24 февраля, а также он задел общество, когда сделал пародию на одну из песен SHAMAN.

Глава "Лиги безопасного интернета" поделилась с аудиторией своим непониманием, почему Александр Гудков всё ещё не был признан иностранным агентом даже после стольких раз совершённых действий против России. Она также добавила, что не понимает, зачем организовывать различные шоу, пока русские находятся на линии соприкосновения. В конце своего поста она добавила, что необходимо будет обратиться в Генеральную прокуратуру.

Фото: instagram*/gudokgudok

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