Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 22:47

Ошибки, которые убивают: как новая система предотвращает миллиметровые промахи в мозге

Система смешанной реальности устраняет искажения в 3D-визуализации для хирургов

Учёные представили инновационную портативную систему смешанной реальности, способную радикально изменить подход к нейрохирургическим операциям. Новая технология, о которой сообщает Gazeta.SPb, призвана устранить ключевые проблемы существующих навигационных комплексов — громоздкость, сложность и дороговизну, обеспечивая при этом точность и наглядность, недостижимые для традиционных систем.

Реальность, объединяющая миры

В основе разработки — использование головных дисплеев (Head-Mounted Displays), которые проецируют трёхмерные виртуальные модели анатомических структур прямо на тело пациента. Это позволяет хирургу видеть внутреннюю анатомию "сквозь" ткани, как если бы она была перед глазами в реальном времени.

Главное преимущество такого подхода — непрерывность визуального контакта. Хирург больше не должен отвлекаться на отдельные экраны и сверять изображение с операционным полем: навигация происходит прямо в его поле зрения.

Интеллектуальная интеграция 3D и 2D

Разработчики объединили трёхмерную визуализацию с двухмерной панелью управления, что решает ещё одну хроническую проблему технологий дополненной и смешанной реальности — искажение восприятия глубины.

Теперь 3D-модель органов или сосудов можно не только рассматривать под любым углом, но и управлять ею через интуитивный интерфейс — без необходимости отвлекаться на дополнительное оборудование.

Таблица: сравнение традиционной и новой навигационной систем

Параметр Традиционные комплексы Портативная система MR
Масштаб и мобильность Громоздкие, стационарные Компактные, переносные
Стоимость установки Высокая В 3-5 раз ниже
Отображение анатомии На внешнем мониторе Прямо на теле пациента
Глубина восприятия Часто искажена Естественная, с калибровкой
Уровень подготовки оператора Требует длительного обучения Интуитивно понятное управление

Почему это важно для нейрохирургии

В нейрохирургии даже миллиметровая ошибка может стоить пациенту жизни. Новая система позволяет:

  • точно соотнести виртуальные модели с реальной анатомией,

  • избежать случайных повреждений тканей,

  • ускорить процесс подготовки к операции.

Кроме того, портативность и низкая стоимость делают технологию доступной не только для крупных медицинских центров, но и для региональных больниц и частных клиник, где подобные решения ранее были недостижимы.

Возможности для будущего

Разработка может применяться не только в нейрохирургии, но и в ортопедии, челюстно-лицевой хирургии и онкологии, где требуется высокая точность позиционирования. Интеграция с системами искусственного интеллекта откроет путь к персонализированным моделям пациентов, когда хирург сможет заранее "пройти" операцию в виртуальной среде.

