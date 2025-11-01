Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Mitsubishi
Mitsubishi
© commons.wikimedia.org by Jeremy from Sydney, Australia is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 14:57

Бренд, которого больше нет: почему Mitsubishi исчезает из России быстрее, чем его успевают купить

Продажи Mitsubishi в России упали в 4,5 раза за девять месяцев 2025 года — данные "Автостата"

За последние годы японская марка Mitsubishi заметно утратила свои позиции в России. Когда-то популярные кроссоверы Outlander и Pajero встречались практически на каждом шагу, но теперь их стало видно куда реже. Падение продаж и новые барьеры для импорта ставят под вопрос будущее бренда в стране.

Согласно данным агентства "Автостат", в январе-сентябре 2025 года глобальный выпуск Mitsubishi Motors снизился на 9%, составив 642,5 тысячи машин. В России за тот же период зарегистрировано лишь 797 новых автомобилей против 3549 годом ранее.

Руководитель агентства "Автостат" Сергей Целиков отметил, что очередное увеличение утилизационного сбора может полностью остановить ввоз Mitsubishi в страну.

Почему Mitsubishi теряет позиции

Причин у кризиса несколько. Во-первых, компания официально прекратила продажи и не имеет локального представительства. Все поставки осуществляются только частным образом через параллельный импорт, что увеличивает стоимость машин и затрудняет обслуживание.

Во-вторых, растущий утилизационный сбор делает импорт экономически невыгодным. Если налог повысится ещё раз, то официальные дилеры попросту не смогут завозить автомобили без убытков.

Кроме того, японский автопроизводитель изначально не стал адаптироваться к новым реалиям: отсутствует локальная сборка, нет поддержки со стороны партнеров, а логистика стала сложнее. В результате даже популярные модели, такие как Outlander или Eclipse Cross, теперь попадают в Россию лишь штучно.

Сравнение: Mitsubishi против конкурентов

Бренд Продажи за 9 мес. 2025 Изменение к 2024 Наличие официальных поставок Основная категория
Mitsubishi 797 -77% Нет (только параллельный импорт) Кроссоверы
Haval 42 000 +15% Да SUV и пикапы
Chery 65 000 +22% Да Кроссоверы
Geely 48 000 +17% Да Седаны и SUV
Toyota (импорт) 1 200 -60% Нет Внедорожники

Как складывается ситуация на рынке

Одновременно с падением Mitsubishi в России наблюдается волна пересмотра цен. Только за октябрь 2025 года 26 автопроизводителей изменили стоимость своих моделей, причём шестнадцать из них сразу по нескольким позициям. Особенно выделились Haval и Chery, где подорожали внедорожники и кроссоверы, включая Haval Dargo и Jolion.

Для покупателей это означает, что даже в условиях роста цен выбор остаётся, но премиальные бренды вроде Mitsubishi теряют привлекательность.

Что можно сделать владельцам Mitsubishi

Тем, кто уже владеет автомобилями японской марки, стоит обратить внимание на следующие моменты:

  1. сервис и запчасти. Официальных центров нет, но качественные аналоги доступны у независимых сервисов, специализирующихся на японских авто.

  2. страховка. Полис КАСКО может подорожать из-за сложности поставки деталей, поэтому важно заранее уточнить условия страховой.

  3. перепродажа. Цены на подержанные Mitsubishi постепенно растут — редкость повышает ценность, особенно для популярных моделей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка автомобиля Mitsubishi "вслепую" через серый импорт без проверки поставщика.
    Последствие: риск получить машину без гарантии и с неполной комплектацией.
    Альтернатива: использовать проверенные площадки параллельного импорта и требовать полный пакет документов.

  • Ошибка: игнорировать изменения утильсбора и надеяться на снижение цен.
    Последствие: после повышения налога стоимость импорта может вырасти на 20-30%.
    Альтернатива: приобретать автомобиль заранее или рассмотреть аналоги от Haval, Geely, Chery.

А что если Mitsubishi вернётся?

Возвращение бренда возможно лишь при изменении экономических условий. Для этого потребуется либо запуск сборочного производства в одной из стран ЕАЭС, либо партнёрство с российскими компаниями. Прецеденты уже были — например, китайские бренды активно создают совместные предприятия, адаптируя свои модели под местные стандарты.

Если Mitsubishi пойдёт по этому пути, у марки есть шанс восстановить доверие покупателей, особенно благодаря репутации надёжности и популярным моделям вроде Pajero Sport и L200.

FAQ

Как купить Mitsubishi в 2025 году?
Через компании, работающие по схеме параллельного импорта. Но важно убедиться, что они предоставляют гарантию и оформляют все документы.

Сколько стоит новый Outlander?
Цена зависит от региона и курса валют, но в среднем начинается от 4,5-5 млн рублей — на 30-40% дороже, чем в 2021 году.

Мифы и правда

  • Миф: Mitsubishi полностью ушла из России.
    Правда: марка не представлена официально, но автомобили всё ещё можно купить через частный импорт.

  • Миф: запчастей больше не найти.
    Правда: независимые поставщики продолжают ввозить детали, а аналоги доступны у азиатских брендов.

Исторический контекст

Mitsubishi появилась на российском рынке в начале 1990-х и быстро стала символом надёжности. Outlander, Lancer и Pajero долгие годы входили в топ-10 по продажам. Однако с 2022 года после выхода японских производителей ситуация изменилась: приостановка поставок, закрытие сборочных мощностей и рост налогов постепенно вытеснили бренд.

3 интересных факта

• Mitsubishi — один из старейших автопроизводителей Японии: первый автомобиль был создан в 1917 году.
• Pajero стал культовым внедорожником, выигравшим 12 "Дакаров".
• Бренд активно развивает электромобили, включая i-MiEV — один из первых серийных электрокаров в мире.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Герхард Платтнер: правильная настройка кондиционера экономит топливо летом сегодня в 8:11
Как сделать автомобиль сверхэкономичным: простые и неожиданные решения

Как можно существенно сократить расход топлива, не прибегая к техническим ухищрениям? Узнайте, что нужно делать для более экономичной езды и улучшения экологии.

Читать полностью » Дизайнер Mazda: упрощение логотипа не помогло улучшить брендовый имидж сегодня в 7:22
Новый логотип Mazda вызывает шок: автопроизводитель сделал неожиданный шаг

Новый логотип Mazda вызвал споры и вопросы у поклонников бренда. Какие ошибки были допущены при обновлении и какие выводы можно сделать?

Читать полностью » BMW запатентовала систему для сна во время зарядки электромобиля сегодня в 7:18
Заснул — и проснулся с полной батареей: BMW придумала, как превратить ожидание в сон будущего

BMW придумала, как превратить ожидание зарядки в полноценный отдых: электромобиль сам уложит вас спать и мягко разбудит, когда батарея будет заряжена.

Читать полностью » Роман Немец: расход топлива MG ZS Hybrid+ в среднем составляет 6,2 литра сегодня в 6:16
Этот гибрид за такую цену: что скрывает MG ZS Hybrid+ от конкурентов

Узнайте, почему MG ZS Hybrid+ привлекает внимание ценой и качеством, а также как он конкурирует с более дорогими моделями.

Читать полностью » Совместный завод Nissan и Mercedes в Мексике прекратит работу из-за падения спроса сегодня в 6:14
Союз века превратился в мыльный пузырь: зачем Mercedes сбежал от Nissan

Mercedes и Nissan закрывают свой совместный завод в Мексике. Почему проект COMPAS не оправдал ожиданий и что будет с Infiniti и GLB — подробности в материале.

Читать полностью » Эксперты рассказали, что важно учитывать при оспаривании штрафа за парковку в Москве сегодня в 5:14
Поломка или ДТП: как это может помочь вам избежать штрафа за парковку

Узнайте, как правильно оспорить штраф за парковку в Москве и что нужно для успешной жалобы.

Читать полностью » Ford отзывает более 114 тысяч автомобилей из-за дефектов трансмиссии, отделки и освещения сегодня в 5:08
Ford опять под прицелом: три разных дефекта — одна масштабная головная боль для водителей

Ford вновь проводит масштабный отзыв автомобилей: проблемы с коробками, отделкой и фонарями затронули более ста тысяч машин. Чем грозят дефекты и как действовать владельцам?

Читать полностью » ФТС: владельцы автомобилей из ЕАЭС должны правильно учитывать импортные декларации сегодня в 4:27
Ошибки в расчетах утильсбора обернутся штрафами — что нужно знать владельцам автомобилей

Ввоз автомобилей в Россию может обернуться неожиданными расходами, если не учесть особенности расчета утилизационного сбора. Как избежать доначислений и штрафов?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врачи: стимуляция пальцев по системе Дзинь-терапии снижает уровень тревоги
Питомцы
Рисунок на языке каждой собаки уникален, как отпечаток пальца у человека
Еда
Куриные ножки в слоеном тесте получаются хрустящими и пропитанными соками
Туризм
В Египте четырёхзвёздочные отели часто оказываются комфортнее формальных пятёрок
Дом
Врачи рекомендуют стирать наволочки не реже раза в неделю для профилактики высыпаний
Еда
Первые щи на Руси варили без томатов — кислинку давала квашеная капуста
Садоводство
Фитофтороз на томатах и картофеле предотвращают йодным раствором и сывороткой — агроном Елена Сергеева
Садоводство
Безопасные средства против мышей и крыс: мята, лавр и полынь доказали эффективность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet