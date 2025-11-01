Бренд, которого больше нет: почему Mitsubishi исчезает из России быстрее, чем его успевают купить
За последние годы японская марка Mitsubishi заметно утратила свои позиции в России. Когда-то популярные кроссоверы Outlander и Pajero встречались практически на каждом шагу, но теперь их стало видно куда реже. Падение продаж и новые барьеры для импорта ставят под вопрос будущее бренда в стране.
Согласно данным агентства "Автостат", в январе-сентябре 2025 года глобальный выпуск Mitsubishi Motors снизился на 9%, составив 642,5 тысячи машин. В России за тот же период зарегистрировано лишь 797 новых автомобилей против 3549 годом ранее.
Руководитель агентства "Автостат" Сергей Целиков отметил, что очередное увеличение утилизационного сбора может полностью остановить ввоз Mitsubishi в страну.
Почему Mitsubishi теряет позиции
Причин у кризиса несколько. Во-первых, компания официально прекратила продажи и не имеет локального представительства. Все поставки осуществляются только частным образом через параллельный импорт, что увеличивает стоимость машин и затрудняет обслуживание.
Во-вторых, растущий утилизационный сбор делает импорт экономически невыгодным. Если налог повысится ещё раз, то официальные дилеры попросту не смогут завозить автомобили без убытков.
Кроме того, японский автопроизводитель изначально не стал адаптироваться к новым реалиям: отсутствует локальная сборка, нет поддержки со стороны партнеров, а логистика стала сложнее. В результате даже популярные модели, такие как Outlander или Eclipse Cross, теперь попадают в Россию лишь штучно.
Сравнение: Mitsubishi против конкурентов
|Бренд
|Продажи за 9 мес. 2025
|Изменение к 2024
|Наличие официальных поставок
|Основная категория
|Mitsubishi
|797
|-77%
|Нет (только параллельный импорт)
|Кроссоверы
|Haval
|42 000
|+15%
|Да
|SUV и пикапы
|Chery
|65 000
|+22%
|Да
|Кроссоверы
|Geely
|48 000
|+17%
|Да
|Седаны и SUV
|Toyota (импорт)
|1 200
|-60%
|Нет
|Внедорожники
Как складывается ситуация на рынке
Одновременно с падением Mitsubishi в России наблюдается волна пересмотра цен. Только за октябрь 2025 года 26 автопроизводителей изменили стоимость своих моделей, причём шестнадцать из них сразу по нескольким позициям. Особенно выделились Haval и Chery, где подорожали внедорожники и кроссоверы, включая Haval Dargo и Jolion.
Для покупателей это означает, что даже в условиях роста цен выбор остаётся, но премиальные бренды вроде Mitsubishi теряют привлекательность.
Что можно сделать владельцам Mitsubishi
Тем, кто уже владеет автомобилями японской марки, стоит обратить внимание на следующие моменты:
-
сервис и запчасти. Официальных центров нет, но качественные аналоги доступны у независимых сервисов, специализирующихся на японских авто.
-
страховка. Полис КАСКО может подорожать из-за сложности поставки деталей, поэтому важно заранее уточнить условия страховой.
-
перепродажа. Цены на подержанные Mitsubishi постепенно растут — редкость повышает ценность, особенно для популярных моделей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка автомобиля Mitsubishi "вслепую" через серый импорт без проверки поставщика.
Последствие: риск получить машину без гарантии и с неполной комплектацией.
Альтернатива: использовать проверенные площадки параллельного импорта и требовать полный пакет документов.
-
Ошибка: игнорировать изменения утильсбора и надеяться на снижение цен.
Последствие: после повышения налога стоимость импорта может вырасти на 20-30%.
Альтернатива: приобретать автомобиль заранее или рассмотреть аналоги от Haval, Geely, Chery.
А что если Mitsubishi вернётся?
Возвращение бренда возможно лишь при изменении экономических условий. Для этого потребуется либо запуск сборочного производства в одной из стран ЕАЭС, либо партнёрство с российскими компаниями. Прецеденты уже были — например, китайские бренды активно создают совместные предприятия, адаптируя свои модели под местные стандарты.
Если Mitsubishi пойдёт по этому пути, у марки есть шанс восстановить доверие покупателей, особенно благодаря репутации надёжности и популярным моделям вроде Pajero Sport и L200.
FAQ
Как купить Mitsubishi в 2025 году?
Через компании, работающие по схеме параллельного импорта. Но важно убедиться, что они предоставляют гарантию и оформляют все документы.
Сколько стоит новый Outlander?
Цена зависит от региона и курса валют, но в среднем начинается от 4,5-5 млн рублей — на 30-40% дороже, чем в 2021 году.
Мифы и правда
-
Миф: Mitsubishi полностью ушла из России.
Правда: марка не представлена официально, но автомобили всё ещё можно купить через частный импорт.
-
Миф: запчастей больше не найти.
Правда: независимые поставщики продолжают ввозить детали, а аналоги доступны у азиатских брендов.
Исторический контекст
Mitsubishi появилась на российском рынке в начале 1990-х и быстро стала символом надёжности. Outlander, Lancer и Pajero долгие годы входили в топ-10 по продажам. Однако с 2022 года после выхода японских производителей ситуация изменилась: приостановка поставок, закрытие сборочных мощностей и рост налогов постепенно вытеснили бренд.
3 интересных факта
• Mitsubishi — один из старейших автопроизводителей Японии: первый автомобиль был создан в 1917 году.
• Pajero стал культовым внедорожником, выигравшим 12 "Дакаров".
• Бренд активно развивает электромобили, включая i-MiEV — один из первых серийных электрокаров в мире.
