Бренд, которого больше нет: почему Mitsubishi исчезает из России быстрее, чем его успевают купить

За последние годы японская марка Mitsubishi заметно утратила свои позиции в России. Когда-то популярные кроссоверы Outlander и Pajero встречались практически на каждом шагу, но теперь их стало видно куда реже. Падение продаж и новые барьеры для импорта ставят под вопрос будущее бренда в стране.

Согласно данным агентства "Автостат", в январе-сентябре 2025 года глобальный выпуск Mitsubishi Motors снизился на 9%, составив 642,5 тысячи машин. В России за тот же период зарегистрировано лишь 797 новых автомобилей против 3549 годом ранее.

Руководитель агентства "Автостат" Сергей Целиков отметил, что очередное увеличение утилизационного сбора может полностью остановить ввоз Mitsubishi в страну.

Почему Mitsubishi теряет позиции

Причин у кризиса несколько. Во-первых, компания официально прекратила продажи и не имеет локального представительства. Все поставки осуществляются только частным образом через параллельный импорт, что увеличивает стоимость машин и затрудняет обслуживание.

Во-вторых, растущий утилизационный сбор делает импорт экономически невыгодным. Если налог повысится ещё раз, то официальные дилеры попросту не смогут завозить автомобили без убытков.

Кроме того, японский автопроизводитель изначально не стал адаптироваться к новым реалиям: отсутствует локальная сборка, нет поддержки со стороны партнеров, а логистика стала сложнее. В результате даже популярные модели, такие как Outlander или Eclipse Cross, теперь попадают в Россию лишь штучно.

Сравнение: Mitsubishi против конкурентов

Бренд Продажи за 9 мес. 2025 Изменение к 2024 Наличие официальных поставок Основная категория Mitsubishi 797 -77% Нет (только параллельный импорт) Кроссоверы Haval 42 000 +15% Да SUV и пикапы Chery 65 000 +22% Да Кроссоверы Geely 48 000 +17% Да Седаны и SUV Toyota (импорт) 1 200 -60% Нет Внедорожники

Как складывается ситуация на рынке

Одновременно с падением Mitsubishi в России наблюдается волна пересмотра цен. Только за октябрь 2025 года 26 автопроизводителей изменили стоимость своих моделей, причём шестнадцать из них сразу по нескольким позициям. Особенно выделились Haval и Chery, где подорожали внедорожники и кроссоверы, включая Haval Dargo и Jolion.

Для покупателей это означает, что даже в условиях роста цен выбор остаётся, но премиальные бренды вроде Mitsubishi теряют привлекательность.

Что можно сделать владельцам Mitsubishi

Тем, кто уже владеет автомобилями японской марки, стоит обратить внимание на следующие моменты:

сервис и запчасти. Официальных центров нет, но качественные аналоги доступны у независимых сервисов, специализирующихся на японских авто. страховка. Полис КАСКО может подорожать из-за сложности поставки деталей, поэтому важно заранее уточнить условия страховой. перепродажа. Цены на подержанные Mitsubishi постепенно растут — редкость повышает ценность, особенно для популярных моделей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка автомобиля Mitsubishi "вслепую" через серый импорт без проверки поставщика.

Последствие: риск получить машину без гарантии и с неполной комплектацией.

Альтернатива: использовать проверенные площадки параллельного импорта и требовать полный пакет документов.

Ошибка: игнорировать изменения утильсбора и надеяться на снижение цен.

Последствие: после повышения налога стоимость импорта может вырасти на 20-30%.

Альтернатива: приобретать автомобиль заранее или рассмотреть аналоги от Haval, Geely, Chery.

А что если Mitsubishi вернётся?

Возвращение бренда возможно лишь при изменении экономических условий. Для этого потребуется либо запуск сборочного производства в одной из стран ЕАЭС, либо партнёрство с российскими компаниями. Прецеденты уже были — например, китайские бренды активно создают совместные предприятия, адаптируя свои модели под местные стандарты.

Если Mitsubishi пойдёт по этому пути, у марки есть шанс восстановить доверие покупателей, особенно благодаря репутации надёжности и популярным моделям вроде Pajero Sport и L200.

FAQ

Как купить Mitsubishi в 2025 году?

Через компании, работающие по схеме параллельного импорта. Но важно убедиться, что они предоставляют гарантию и оформляют все документы.

Сколько стоит новый Outlander?

Цена зависит от региона и курса валют, но в среднем начинается от 4,5-5 млн рублей — на 30-40% дороже, чем в 2021 году.

Мифы и правда

Миф: Mitsubishi полностью ушла из России.

Правда: марка не представлена официально, но автомобили всё ещё можно купить через частный импорт.

Миф: запчастей больше не найти.

Правда: независимые поставщики продолжают ввозить детали, а аналоги доступны у азиатских брендов.

Исторический контекст

Mitsubishi появилась на российском рынке в начале 1990-х и быстро стала символом надёжности. Outlander, Lancer и Pajero долгие годы входили в топ-10 по продажам. Однако с 2022 года после выхода японских производителей ситуация изменилась: приостановка поставок, закрытие сборочных мощностей и рост налогов постепенно вытеснили бренд.

3 интересных факта

• Mitsubishi — один из старейших автопроизводителей Японии: первый автомобиль был создан в 1917 году.

• Pajero стал культовым внедорожником, выигравшим 12 "Дакаров".

• Бренд активно развивает электромобили, включая i-MiEV — один из первых серийных электрокаров в мире.