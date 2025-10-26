Маленький японец против китайских гигантов: как Eclipse Cross стал выгоднее всех аналогов

В России снова появилась возможность приобрести проверенный японский кроссовер по цене ниже большинства китайских аналогов. Речь идёт о Mitsubishi Eclipse Cross, официально продававшемся в стране с 2018 по 2022 год. Сейчас автомобили поставляются через параллельный импорт, чаще всего из Объединённых Арабских Эмиратов, и стартовая цена составляет 2 750 000 рублей.

Цены на аналоги

Для сравнения, аналогичный кроссовер Chery Tiggo 7L в базовой комплектации стоит от 2 920 000 рублей, а Geely Cityray — от 2 849 990 рублей. GAC GS4, часто называемый "китайским аналогом Toyota RAV4", продаётся минимум за 3 199 000 рублей.

Так, за 2 750 000 рублей компания во Владивостоке предлагает новый Mitsubishi Eclipse Cross 2025 года "под ключ". Модель GLS H/L оснащена сенсорной мультимедиа, климат-контролем, мульти-рулём, круиз-контролем, датчиками давления в шинах, камерой заднего вида, подогревом передних сидений и 18-дюймовыми литыми дисками.

В Омске и Воронеже средняя комплектация Medline японского производства оценивается в 2 900 000 рублей. Она отличается кожаным рулём, светлой отделкой сидений, бесключевым доступом, кнопкой запуска двигателя и проекцией данных на лобовое стекло.

В Сыктывкаре и Новосибирске цены достигают 3 100 000 и 3 150 000 рублей соответственно, при этом первый вариант имеет полный привод. В Томске стоимость полноприводной версии составляет 3 344 400 рублей, во Владивостоке — от 3 360 000 рублей, а в Воронеже — 3 550 000 рублей.

Единственный автомобиль, уже доступный в Москве, продаётся за 4 100 000 рублей. Это полноприводная модель в максимальной комплектации с черным кожаным салоном, панорамной крышей, электрорегулировкой сидений и адаптивным круиз-контролем.

Технические характеристики

Все предлагаемые Eclipse Cross оснащены 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л. с. и бесступенчатым вариатором. Привод может быть передним или полным, что позволяет выбирать оптимальную конфигурацию под условия эксплуатации.

Сравнение комплектаций

Город Комплектация Привод Цена, руб. Владивосток GLS H/L Передний 2 750 000 Омск/Воронеж Medline Передний 2 900 000 Сыктывкар Medline Полный 3 100 000 Новосибирск Medline Передний 3 150 000 Томск Полный Полный 3 344 400 Москва Максимальная Полный 4 100 000

Советы при выборе

Определите нужный тип привода: передний для города и небольших пробок, полный — для сложных дорожных условий и зимы. Выбирайте комплектацию с учётом оснащения: Medline подойдёт тем, кто ценит комфорт, GLS H/L — для базовых нужд. Проверяйте источники поставки: параллельный импорт часто обеспечивает более низкую цену, но важно убедиться в надёжности дилера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Покупка базовой комплектации без проверки — риск нарваться на недостатки и скрытые расходы. Альтернатива: выбирать проверенных дилеров и обращать внимание на отзывы о сервисе.

Игнорирование типа привода может привести к проблемам в зимний период. Альтернатива: отдать предпочтение полноприводной версии при необходимости.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Надёжность японской сборки Цены выше базовых китайских моделей Современный дизайн Ограниченное количество авто в России Хорошее оснащение в средней комплектации Возможны дополнительные расходы на доставку Разные варианты привода Некоторые комплектации могут быть доступны только в отдельных городах

FAQ

Как выбрать подходящую комплектацию?

Ориентируйтесь на свои потребности: GLS H/L подойдёт для базового использования, Medline — для комфорта и дополнительных опций.

Сколько стоит полноприводная версия?

В разных городах от 3 100 000 до 4 100 000 рублей в зависимости от комплектации и опций.

Что лучше — параллельный импорт или официальная поставка?

Параллельный импорт дешевле, но важно выбирать надёжного поставщика, чтобы избежать проблем с гарантией и обслуживанием.

Интересные факты

Mitsubishi Eclipse Cross впервые появился на российском рынке в 2018 году и сразу стал популярным среди городских водителей. Автомобиль сочетает компактные размеры с просторным салоном, что делает его удобным для семейного использования. Благодаря 1,5-литровому турбодвигателю расход топлива остаётся умеренным даже при полной загрузке.

Исторический контекст

Eclipse Cross — продолжение линии японских кроссоверов, ориентированных на сочетание стиля и практичности. Первые модели линейки Eclipse появились в 1990-х и постепенно стали символом надёжности японских автомобилей в городских условиях.