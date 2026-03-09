Арабский след в российском гараже: старый добрый японец возвращается на рынок в новом амплуа

Летний зной Дубая все еще ощущается в салоне свежезавезенного Mitsubishi ASX, когда открываешь дверь дилерского шоу-рума в Благовещенске. Запах новой резины от 18-дюймовых дисков смешивается с кондиционированным воздухом, а ценник в 2,35 миллиона рублей заставляет переосмыслить бюджет на первый кроссовер. В эпоху, когда полки дилеров пустеют от свежих новинок, эти машины первой генерации — с конвейера 2010-2022 годов — возвращаются через параллельный импорт из ОАЭ, обходя утильсбор благодаря скромному 2-литровому мотору.

Проблема знакома каждому, кто ищет надежный паркетник без переплаты: белорусский Belgee X50 тянет на 2,48 миллиона без скидок, Geely Cityray — минимум 2,85. А здесь за 2,346 миллиона — версия Instyle с бежевой тканью, мультимедиа на сенсоре и полным фаршем для города. Предложения разбросаны от Тюмени до Владивостока, с вариациями под заказ или со склада, где полноприводные топы взлетают до 3,8 миллиона.

"Mitsubishi ASX первого поколения — это крепкий орешек для тех, кто ценит баланс цены и ресурса. Двигатель 4B11 на 150 сил с вариатором Jatco ходит 250 тысяч без сюрпризов, если менять масло строго по регламенту каждые 40 тысяч. Но полный привод ALL Grip Mode требует внимания к муфте — в грязи она перегревается быстрее, чем у Pajero. Безопасность на уровне: пять звезд Euro NCAP, но свежие шины обязательны." автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Цены и региональные предложения

Глазами перекупа, ASX — выгодный актив: через три года потеряет не больше 30% цены, если обслуживать timely. Базовые переднеприводные из ОАЭ стартуют от 2,35 миллиона в Благовещенске или Тюмени под заказ. В Самаре со склада — те же 2,4, без ожидания. Москва добавляет премиум: 2,7 миллиона за ближневосточную спецификацию, Ульяновск — почти три.

Полноприводные — для трасс и снега — взлетают: Краснодар 3,5 миллиона, Екатеринбург за Black Edition Instyle — 3,8. Ирония в том, что утильсбор льготный (2 литра объема), а логистика из Эмиратов дешевле, чем из Японии, где строгий шакен гонит свежие тачки на экспорт.

Комплектации и оснащение

В Instyle — бежевый салон, как в кафе у моря, сенсорная мультимедиа Mitsubishi Connect, кондиционер двухзонный. 18-дюймовые диски бьют по нервам на ямах, но асфальт М-4 прощают. Багажник 400 литров — норма для семьи, трансформация ровная, как доска серфера.

Эргономика драйвера: руль регулируется, кресла с поддержкой — на 500 км без усталости. Минус — жестковат клиренс 190 мм для глубокого бездорожья, но в городе и на грунтовке — король.

Техническая начинка и слабые места

Сердце — атмосферный 2.0 на 150 сил, вариатор CVT — пара с ним надежнее роботизированных у Tiggo. Полный привод подключается автоматически, но механик советует проверять муфту на 100 тысячах.

"Надежность ASX в сложных условиях высока: кузов оцинкован, коррозия минимальна даже после 10 лет. Вариатор служит, если масло менять каждые 60 тысяч, а не растягивать. Для дальних — бак 60 литров маловат, но расход 8 литров смешанный — приемлемо." автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Слабость — электроника ближневосточной сборки: климат иногда глючит в морозы ниже -25. Масло 5W-30, как в инструкциях для жаре, но на холоде 0W-20 спасет старт.

Сравнение с рынком

Против Belgee или корейцев из Пусана — ASX выигрывает ликвидностью: японская сборка держит цену. Мультимедиа без Apple CarPlay, но для прагматиков хватит — не как у Z- поколения с iPhone-зависимостью.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Какие двигатели? Только 2.0 бензин 150 л. с. с CVT.

Только 2.0 бензин 150 л. с. с CVT. Полный привод есть? Да, в топах, подключаемый.

Да, в топах, подключаемый. Утильсбор низкий? Льготный за счет объема.

Льготный за счет объема. Гарантия? От дилера — 1 год, дальше сервис.

Проверено экспертом: техническая надежность, цены, комплектации — автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Читайте также