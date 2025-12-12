Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
молекула
молекула
© https://commons.wikimedia.org by division, CSIRO is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 1:59

Ваше сердце и мышцы устали? Скоро им могут просто поменять батарейки — и вот как это работает

Стволовые клетки получили избыток митохондрий с помощью наноцветов — PNAS

Мечта о "подзарядке" организма всё чаще упирается не в фантазии про вечную молодость, а в очень конкретные детали внутри клеток. Одна из главных деталей — митохондрии, крошечные энергетические станции, без которых ткани быстро теряют ресурс. Новая работа показывает способ не столько подстегнуть уставшие клетки, сколько помочь им получить "свежие батареи" от соседей. Об этом сообщает PNAS.

Почему "внутренние батареи" так важны

Митохондрии производят энергию, которая нужна клетке почти для всего — от сокращения мышц до передачи сигналов в нервной системе. Со временем митохондрий в клетках обычно становится меньше, а те, что остаются, работают хуже. Такой спад связывают с возрастными изменениями и состояниями, где тканям не хватает энергии: это может касаться сердца, мозга, мышц и других органов.

Проблема в том, что клетку нельзя просто "поставить на зарядку", как телефон. Если митохондриальный аппарат деградирует, падает выносливость клетки, она хуже переносит стресс и хуже восстанавливается после повреждений. Поэтому идея заменить "изношенные" митохондрии на здоровые выглядит особенно заманчиво: теоретически это может вернуть клетке прежний энергетический уровень, а значит — работоспособность.

Что придумали исследователи и при чём тут "наноцветы"

В центре исследования — стволовые клетки человека и необычные наночастицы, которые авторы называют наноцветами из-за характерной формы. Эти частицы сделаны из дисульфида молибдена и имеют микроскопические "поры": в эксперименте они работали как своеобразные ловушки для активных форм кислорода — молекул, связанных с окислительным стрессом.

Когда в среде становится меньше таких "агрессивных" кислородных форм, внутри стволовых клеток запускаются программы, которые усиливают производство митохондрий. В результате донорские стволовые клетки получают заметный "профицит" энергетических станций. Дальше происходит самое интересное: такие клетки могут делиться митохондриями со стареющими или повреждёнными соседями — и тем самым фактически заменять им внутренние батареи. Подобная передача митохондрий как явление известна биологии давно, но здесь исследователи попытались усилить и направить этот естественный механизм.

"Мы научили здоровые клетки делиться своими запасными батареями с более слабыми", — говорит биомедицинский инженер Ахилеш Гахарвар.

"Замена батареи" вместо "подзарядки": что показали опыты

Авторы подчёркивают: по смыслу это ближе к замене изношенного источника энергии, чем к перезарядке старого. Стволовые клетки, "усиленные" наноцветами, отдавали больше митохондрий, чем обычно. В лабораторных тестах это сопровождалось улучшением показателей жизнеспособности клеток, которые были ослаблены, в том числе после повреждающего воздействия, похожего на эффект химиотерапии.

Отдельно исследователи отмечали рост числа гладкомышечных клеток сердца в экспериментах — это важно, потому что такие клетки участвуют в работе сосудов и поддержании нормального кровотока. В практическом смысле подобные эффекты интересны тем, что намекают на потенциальное восстановление тканей после тяжёлых нагрузок и повреждений, когда "энергетический голод" становится одним из ключевых ограничителей.

"Это очень многообещающе с точки зрения возможности использования в самых разных случаях, и это только начало", — говорит генетик Джон Сукар.

Где метод может пригодиться — и почему рано говорить о "лечении старения"

Авторы осторожны в выводах: пока речь идёт о лабораторной стадии. Следующий логичный шаг — испытания на животных моделях, а уже потом, при успехе и доказанной безопасности, разговор может перейти к исследованиям с участием людей. На этом пути придётся ответить на вопросы, без которых ни одна биомедицинская технология не становится терапией: куда именно вводить такие клетки, как контролировать дозу, как долго сохраняется эффект и нет ли отсроченных рисков.

Идея "адресной помощи" выглядит особенно важной: теоретически можно подводить "доноров энергии" ближе к проблемной ткани — например, к области сердца при сердечно-сосудистых заболеваниях или в мышцы при тяжёлых дегенеративных процессах. Но организм — не лабораторная чашка Петри: в живых системах играет роль иммунный ответ, распределение частиц, поведение стволовых клеток в разных тканях и множество других факторов.

"Это первый, но многообещающий шаг на пути к восстановлению стареющих тканей с использованием их собственных биологических механизмов", — говорит Гахарвар.

Сравнение: "митохондриальная подзарядка" и другие подходы к восстановлению клеток

Вокруг возрастных изменений и клеточного "износа" уже есть несколько популярных направлений, и у каждого — своя логика.

  1. Лекарственные стратегии обычно пытаются повлиять на воспаление, обмен веществ или сигнальные пути, чтобы косвенно улучшить состояние тканей. Это проще масштабировать, но иногда эффект ограничен, если проблема именно в энергетической "начинке" клетки.

  2. Генная терапия теоретически способна точечно менять работу клеток, но требует крайне строгой оценки рисков, а также точного контроля доставки и выраженности изменений.

  3. Клеточная терапия (включая стволовые клетки) уже применяется в отдельных областях, но её результаты зависят от того, как клетки приживаются и что именно делают в ткани.

  4. Подход с усиленной передачей митохондрий интересен тем, что делает ставку на естественный обмен "энергетическими блоками" между клетками и пытается усилить именно этот канал помощи, а не переписывать генетические инструкции.

На бытовом уровне это можно сравнить так: вместо того чтобы чинить старый аккумулятор или менять прошивку устройства, вы ставите новый аккумулятор — и техника снова включается. Но в биологии "совместимость" и безопасность всегда сложнее, чем в электронике.

Популярные вопросы о замене митохондрий в клетках

Можно ли "улучшить митохондрии" витаминами или БАДами?

Витамины и добавки иногда назначают при дефицитах и отдельных состояниях, но они не заменяют митохондрии и не создают "новые батареи" в прямом смысле. В обсуждаемом исследовании речь о клеточных и нанотехнологиях, а не о домашних средствах.

Что лучше для восстановления после нагрузок: СПА и сыворотка или технологии на основе стволовых клеток?

Это разные уровни задач. СПА и косметическая сыворотка работают с комфортом, кожей и самочувствием, а клеточные технологии нацелены на восстановление тканей на уровне биологии и требуют медицинской инфраструктуры и доказательной базы.

Сколько может стоить такая терапия, если она дойдёт до клиник?

Точно сказать нельзя: пока это лабораторная стадия. Исторически клеточные методы лечения часто оказываются дорогими на старте из-за производства, контроля качества и персонализации, но цена и доступность зависят от того, какой формат терапии в итоге будет одобрен.

Как выбрать надёжную клинику, если предлагают "митохондриальное омоложение" уже сейчас?

Ориентируйтесь на прозрачность протоколов и доказательность: наличие клинических исследований, регистраций, публикаций, понятных показаний и наблюдения за безопасностью. Маркетинговые обещания "обратить старение" без проверяемых данных — повод насторожиться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Космическая пыль показала ускоренное таяние арктического льда — Science вчера в 23:09
Космический след на морском дне: невидимый архив раскрыл судьбу арктических льдов

Космическая пыль, застрявшая в арктическом льду, помогла учёным восстановить историю таяния за 30 тысяч лет и понять, как это меняет экосистемы региона.

Читать полностью » Исследователи изучили риски появления зеркальной жизни — Кейт Адамала вчера в 21:26
Жизнь-двойник может стать врагом биосферы: почему зеркальные клетки пугают даже тех, кто их создаёт

Учёные пытаются создать организм из зеркальных молекул — структуру, не похожую ни на одну форму жизни Земли. Потенциальный прорыв оборачивается вопросами о том, где проходит граница допустимых экспериментов.

Читать полностью » Учёные нашли под землёй 6 триллионов тонн водорода — Live Science вчера в 19:25
Газ, который все недооценивали, может спасти планету от углеродной катастрофы

В Мали случайный взрыв привёл к открытию первой в мире водородной скважины. Это событие может навсегда изменить глобальную энергетику и подход к чистым источникам энергии.

Читать полностью » Марсоход Perseverance нашёл каолинит на Марсе — Броз вчера в 17:32
Марс играет в прятки: обломки глины, найденные ровером, раскрывают эпоху, когда шли долгие дожди

Perseverance нашёл на Марсе светлые глины каолинита: на Земле они возникают при долгих дождях, и это намекает на влажное прошлое планеты.

Читать полностью » Более чистое судовое топливо сократило облачные капли на 67% — ACP вчера в 15:01
Морские маршруты изменились — облака ответили: в небе Атлантики сломался привычный баланс

Перебои в мировом судоходстве превратились в уникальный климатический эксперимент, показав, как чистое топливо меняет облака над Атлантикой.

Читать полностью » Косатки и дельфины охотятся совместно у берегов Канады — биолог Форчун вчера в 15:00
Хищники перестали соперничать: в северных морях зафиксирован тревожный перелом в экосистеме

Новые данные показали, что косатки и дельфины охотятся вместе на лосося. Исследование переворачивает представления об отношениях крупных морских хищников.

Читать полностью » Австралия ввела полный запрет соцсетей для детей до 16 лет — Nature вчера в 15:00
Подростков выдворяют из соцсетей: австралийский запрет может изменить интернет навсегда

Австралия первой в мире запретила детям до 16 лет пользоваться соцсетями. Учёные уже изучают, как это повлияет на психику подростков, образование и цифровое поведение.

Читать полностью » Учёные выявили дефицит кальция у детей-веганов — диетолог Бисли вчера в 15:00
Детей переводят на растительную диету — и вот где скрывается главный риск, о котором забывают родители

Крупнейший анализ показал, что растительные диеты могут быть безопасны для детей, если рацион тщательно продуман и дополнен важными нутриентами.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Потеря доверия у кошки обратима при мягком подходе — ветеринары
Садоводство
Лимонная кислота помогает смягчить воду и улучшить уход за растениями зимой — садоводы
Спорт и фитнес
Вибрационные тренировки на Power Plate уменьшают целлюлит — специалисты
Еда
Тушёные баклажаны с овощами подходят для вегетарианского и постного меню — повар
Красота и здоровье
Орехи стабилизируют уровень глюкозы после еды — диетолог Лара
Дом
Система push-to-open с фасадами без ручек теряет популярность — дизайнеры
Авто и мото
Инспекторы ГАИ используют наводящие вопросы для признания — автоюрист
Садоводство
Мобильные теплицы улучшили условия выращивания овощей — Антонов сад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet