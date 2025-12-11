Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 7:08

Энергия, которой не хватало клеткам: частицы, возвращающие ткани к жизни, как в молодости

Учёные восстановили энергию стареющих клеток наноцветами — PNAS

Исследователи из Техасского университета A&M представили метод, который позволяет вернуть энергию клеткам, утратившим способность полноценно функционировать. Учёные обнаружили, что дополнительный приток митохондрий может восстанавливать жизнеспособность клеток и защищать их от повреждений. Технология сочетает работу стволовых клеток и специальных наночастиц, что открывает новое направление в регенеративной медицине. Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Как клеткам возвращают способность вырабатывать энергию

Ученые сосредоточились на проблеме, возникающей с возрастом и под воздействием токсичных факторов: клетки постепенно теряют способность генерировать достаточный объём энергии, что напрямую связано с уменьшением числа митохондрий. Чтобы решить эту проблему, исследователи усилили естественный механизм обмена митохондрий между клетками.

В экспериментах использовались "наноцветы" — наноструктуры, способные стимулировать стволовые клетки к более интенсивному производству митохондрий. Усиленные клетки передавали дополнительные митохондрии тем, что испытывают энергетический дефицит, помогая им восстановить активность.

"Мы научили здоровые клетки делиться энергией с теми, что работают хуже", — сказал профессор биомедицинской инженерии Ахилеш К. Гахарвар.

После такой передачи клетки-реципиенты вновь начинали эффективно производить энергию, лучше выдерживали токсические воздействия и демонстрировали признаки восстановления. Подобные механизмы регуляции особенно важны в контексте возрастных изменений, что подтверждают исследования о том, как оптимизация работы иммунной системы замедляет старение.

Почему недостаток митохондрий приводит к сбоям

Митохондрии — главный источник энергии для клеток. Если их становится меньше, страдает весь организм: мышцы теряют выносливость, сердце работает менее стабильно, когнитивные функции ухудшаются. С возрастом этот процесс ускоряется, а при заболеваниях, вроде нейродегенеративных нарушений, становится особенно выраженным.

Поэтому методы, способные поддержать митохондриальный баланс без грубого вмешательства в клеточные механизмы, рассматриваются как перспективные направления медицины будущего.

"Мы не ожидали такой эффективности — это как поставить новый аккумулятор в старый прибор", — отметил Джон Сукар, ведущий автор исследования.

Как устроены наноцветы и почему они работают

Наноцветы создаются из дисульфида молибдена — материала, который способен формировать сложные двумерные структуры. Этот материал стимулирует стволовые клетки, заставляя их вырабатывать в два-четыре раза больше митохондрий.

Такой усиленный процесс позволяет рассматривать стволовые клетки как полноценные доноры энергии. Они передают митохондрии повреждённым клеткам, поддерживая естественный механизм восстановления.

Ещё одно преимущество наноцветов — длительность действия. В отличие от лекарственных молекул, которые быстро выводятся, наночастицы задерживаются в клетках дольше и продолжают стимулировать митохондриальный синтез. В будущем это может означать более редкие процедуры терапии — например, ежемесячные.

"Это многообещающий шаг к восстановлению тканей через естественные механизмы организма", — пояснил Гахарвар.

Возможности использования технологии

Стволовые клетки давно считаются ключевым инструментом регенеративной медицины. Усиление их способности поставлять митохондрии расширяет горизонты их применения. Теоретически такие клетки можно направлять в любые ткани, утратившие функции.

"Клетки можно вводить почти в любую область — сердце, мышцы, другие нуждающиеся ткани", — рассказал Сукар.

Универсальность подхода делает его привлекательным для разработки новых методов лечения заболеваний, которые сегодня считаются трудно поддающимися восстановлению. Влияние токсичных факторов на клетки также подтверждается исследованиями о том, как цианобактерии производят опасные токсины.

Сравнение методов увеличения митохондрий

  1. Лекарственные препараты действуют кратковременно и требуют частого применения.

  2. Генная терапия может менять клеточные процессы, но имеет высокие риски.

  3. Технология наноцветов обеспечивает длительное стимулирование митохондрий без вмешательства в ДНК.

  4. Природный обмен митохондрий естественен, но слишком слаб для заметного эффекта.

В итоге технология наноцветов усиливает природный процесс, не нарушая работу клетки и обеспечивая более продолжительное действие по сравнению с традиционными методами.

Плюсы и минусы новой технологии

Метод сочетает естественный биологический механизм с высокой эффективностью. Он подходит для разных тканей и обладает длительным эффектом.

Плюсы:
• улучшение состояния стареющих и повреждённых клеток;
• отсутствие необходимости в генетических вмешательствах;
• продолжительное действие наночастиц;
• широкий спектр потенциальных применений.

Минусы:
• требуется долгосрочная проверка безопасности;
• метод пока не применён в клинике;
• необходимо изучить влияние на разные типы тканей.

Популярные вопросы о восстановлении митохондрий

Можно ли использовать технологию для разных органов?
Да, исследователи предполагают, что клетки можно вводить в различные ткани, нуждающиеся в восстановлении.

Когда технология будет доступна пациентам?
Пока неизвестно — метод находится на ранней стадии исследований.

Что даёт более долгий эффект — лекарства или клеточная терапия?
Клеточная терапия обеспечивает более продолжительное воздействие, тогда как лекарства действуют временно.

