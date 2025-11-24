Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бизнесмен считает налоги
Бизнесмен считает налоги
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:02

Экономили на налогах за счёт самозанятых — теперь платят вдвое больше: проверка раскрыла схему за минуты

Компании в Крыму маскировали трудовые отношения под самозанятость — пресс-служба УФНС

Рост популярности самозанятости в Крыму привёл не только к расширению легального рынка услуг, но и к появлению схем, которые позволяют компаниям экономить на налогах за счёт подмены трудовых отношений. Об этом рассказали в пресс-службе УФНС по Крыму изданию "Российская газета", подчеркнув, что налоговый контроль в регионе пресёк попытки использовать самозанятых как инструмент ухода от обязательных платежей.

Как компании маскировали трудовые отношения

По данным налоговой службы, одно из предприятий дорожного строительства в Симферополе привлекло к работам на объекте до ста самозанятых граждан. При этом сотрудники фактически имели постоянное рабочее место, а оформление статуса самозанятого становилось обязательным условием трудоустройства. В ведомстве отметили, что такая модель не имеет ничего общего с самостоятельной деятельностью, предполагаемой специальным налоговым режимом.

"По сути, у людей было постоянное рабочее место на объекте, а самозанятость была обязательным условием трудоустройства", — рассказали в ведомстве.

После общения с инспекторами компании пришлось доначислить в бюджет более 18 миллионов рублей НДФЛ и страховых взносов за 2023 и 2024 годы. Подобная ситуация выявлена и в Евпатории: предприятие, занимающееся установкой охранной сигнализации, систематически использовало труд четырёх самозанятых. Итогом стали корректировки налоговых обязательств — 1,2 миллиона рублей по НДФЛ и 1,34 миллиона по взносам.

По итогам девяти месяцев 2025 года в группу риска-по подмене трудовых отношений попали 13 налогоплательщиков: четыре организации и девять индивидуальных предпринимателей. Они увеличили свои налоговые обязательства на 11 миллионов рублей. Камеральные проверки привели к дополнительным начислениям: двум компаниям добавлено 3,7 миллиона рублей по НДФЛ. В ведомстве подчеркивают, что подобные схемы выявляются быстро благодаря аналитическим инструментам контроля.

Развитие самозанятости и её масштабы

С момента введения в Крыму режима налога на профессиональный доход прошло более пяти лет, и его активно применяют около 180 тысяч человек. Только в 2025 году число зарегистрированных самозанятых выросло более чем на 20 тысяч. Начисленный налог за текущий год достиг 3,1 миллиарда рублей. Наиболее доходные направления деятельности — перевозка пассажиров, услуги водителя, грузоперевозки, маникюр, педикюр и парикмахерские услуги.

В целом по России статус самозанятого выбрали 15 миллионов человек, совокупный доход которых составляет около восьми триллионов рублей. Популярность режима объясняется простотой регистрации, отсутствием отчётности и доступностью финансовых инструментов. В мобильном приложении можно формировать чеки, оно заменяет кассовый аппарат, а ставка налога остаётся низкой по сравнению с другими формами деятельности.

