Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Топпер на кровати
Топпер на кровати
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 13:42

Как неправильный матрас разрушает здоровье позвоночника и нервную систему

Специалисты советуют учитывать позу сна и жесткость при выборе матраса

Выбор матраса — это не просто вопрос комфорта, а решение, от которого зависит здоровье позвоночника, качество сна и общее самочувствие. Неправильно подобранная модель способна вызвать хронические боли, утреннюю скованность и бессонницу. Чтобы сон действительно восстанавливал силы, важно знать, какие ошибки совершают покупатели и как их избежать.

Почему матрас влияет на здоровье спины

Во время сна позвоночник должен сохранять естественные изгибы, а мышцы — отдыхать. Если поверхность кровати слишком мягкая или жёсткая, тело оказывается в неестественном положении. Это приводит к сдавливанию нервов, нарушению кровотока и постепенному искривлению позвоночника. Правильно выбранный матрас поддерживает каждую часть тела, снимая напряжение и обеспечивая полноценный отдых.

Сравнение распространённых ошибок

Ошибка Последствие Как избежать
Неподходящая жёсткость Боли в спине, нарушение осанки Подбирать по весу и позе сна
Игнорирование позы сна Напряжение мышц Выбирать модели с адаптивными зонами поддержки
Покупка без тестирования Дискомфорт и бессонница Лечь на матрас перед покупкой минимум на 10 минут
Некачественный наполнитель Аллергия, потеря формы Проверять сертификаты и состав
Неправильный размер Ограничение движений Выбирать длину +15-20 см к росту
Плохое основание Провисание и деформация Использовать ортопедическое основание с ламелями
Экономия на качестве Быстрый износ, вредные вещества Отдавать предпочтение сертифицированным брендам

Ошибка 1: Игнорирование жёсткости матраса

Жёсткость напрямую влияет на положение позвоночника.

  • Слишком мягкий матрас заставляет тело проваливаться, усиливая прогиб поясницы.
  • Чрезмерно жёсткий не повторяет изгибы тела, вызывая онемение и боли в плечах.

Ориентируйтесь на вес:

  • до 60 кг — мягкий матрас;
  • 60-90 кг — средней жёсткости;
  • свыше 90 кг — жёсткий.

Универсальное решение — модели с зональной поддержкой, где упругость распределена по участкам тела.

Ошибка 2: Неучёт позы сна

Поза сна определяет, в каких точках тело нуждается в большей поддержке.

  • Любители сна на боку выбирают мягкие поверхности, где плечи и бёдра слегка "проваливаются".
  • Тем, кто спит на спине, нужна равномерная поддержка по всей длине позвоночника.
  • При сне на животе подойдёт жёсткий матрас, чтобы не образовывался изгиб в пояснице.

Если вы часто меняете позу, остановитесь на моделях средней жёсткости — они самые универсальные.

Ошибка 3: Покупка без тестирования

Покупать матрас, не полежав на нём, — всё равно что выбирать обувь без примерки. Каждый человек уникален: один и тот же матрас может показаться одному мягким, другому — слишком твёрдым.

Перед покупкой обязательно полежите 10-15 минут в привычной позе сна. Многие производители предлагают тестовый период до 30 дней, в течение которого можно вернуть товар, если он не подошёл.

Ошибка 4: Неправильный выбор наполнителя

Материалы различаются не только по упругости, но и по влиянию на микроклимат сна.

  • Пенополиуретан низкого качества теряет форму и может выделять вредные вещества.
  • Натуральный латекс поддерживает позвоночник, но не подходит аллергикам.
  • Пена memory foam адаптируется к телу, но задерживает тепло — летом может быть жарко.
  • Пружинные блоки обеспечивают вентиляцию, однако при износе могут создавать неровности.

Совет: выбирайте модели с сертификатами безопасности и вентиляционными отверстиями — они прослужат дольше и безопаснее.

Ошибка 5: Игнорирование размера матраса

Даже идеальный матрас не спасёт, если он слишком мал. Недостаток места заставляет принимать неестественные позы, нарушая кровообращение и мешая сну.

  • Односпальный матрас — не менее 90 см в ширину.
  • Двуспальный — от 160 см.
  • Длина — на 15-20 см больше роста.

Для пар с разным весом подойдут модели с независимыми зонами поддержки - каждый получает комфорт без компромиссов.

Ошибка 6: Пренебрежение основанием

Даже дорогой матрас теряет свойства, если лежит на неправильном основании. Сплошная доска или старая сетка блокирует вентиляцию и приводит к деформации.

Лучшее решение — ортопедическое основание с ламелями, где расстояние между планками 5-7 см. Оно равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает циркуляцию воздуха, предотвращая появление влаги и плесени.

Ошибка 7: Экономия на качестве

Дешёвые матрасы часто производятся из несертифицированных материалов, выделяющих токсины. Они быстро проседают и не обеспечивают поддержку позвоночника. Экономия на качестве превращается в расходы на лечение спины.

Выбирайте изделия известных брендов с гарантией не менее 5 лет. Обратите внимание на состав, плотность пены и качество ткани чехла.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, что матрас подошёл?
Проснувшись, вы не должны ощущать боли в пояснице или шее, а тело чувствует лёгкость.

Можно ли выбрать универсальный вариант для всей семьи?
Нет, каждому человеку подходит разная степень жёсткости. Лучше брать индивидуальные модели или матрас с независимыми зонами.

Как продлить срок службы матраса?
Поворачивайте его каждые 3-4 месяца и используйте наматрасник.

Что делать, если матрас стал неровным?
Проверить основание и при необходимости заменить или добавить жёсткие ламели.

Какой срок службы у качественного матраса?
В среднем 8-10 лет при правильном уходе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лимон очищает духовку от жира и нагара за 30 минут без химии сегодня в 12:16
Этот способ заменит химию и скребки: духовка очищается сама

Отмыть духовку без усилий — реально. Узнайте, как обычный лимон и немного воды помогут за полчаса вернуть технике блеск и устранить неприятные запахи.

Читать полностью » Сода, уксус и лимонный сок помогут вернуть блеск кухонной раковине сегодня в 11:14
Как отмыть кухонную раковину без химии и усилий - проверенный способ

Сода и уксус творят чудеса: за 3 минуты раковина снова блестит, а запах и налёт исчезают без следа. Безопасно, быстро и без лишних усилий.

Читать полностью » Уход за мягкой мебелью: способы чистки велюра, кожи и тканевой обивки сегодня в 10:11
Вторая жизнь дивана: как правильно чистить мягкую мебель из велюра и кожи

Ваш диван потерял свежесть? Узнайте, как вернуть мягкой мебели чистоту и блеск без химчистки — простыми средствами, подходящими для велюра и кожи.

Читать полностью » Эксперты рассказали, что делать при засоре клапана или шланга подачи воды в бачке унитаза сегодня в 9:09
Этот небольшой засор может обернуться ремонтом - как вовремя устранить проблему

Если бачок унитаза стал наполняться медленно, не спешите звать сантехника. Рассказываем, как найти причину и устранить её своими силами за полчаса.

Читать полностью » Специалисты объяснили, почему соль и уксус помогают предотвратить выцветание темных тканей сегодня в 8:07
Черная одежда теряет цвет? Всего один ингредиент вернёт ей глубину и блеск

Чтобы чёрные вещи не теряли насыщенный оттенок и не выцветали после стирки, важно знать несколько простых хитростей. Рассказываем, как сохранить идеальный цвет надолго.

Читать полностью » Специалисты объяснили, как безопасно восстановить цвет белой одежды с помощью аспирина сегодня в 7:03
Как вернуть одежде белизну без отбеливателя: аптечное средство творит чудеса

Белые вещи потускнели и пожелтели? Вернуть им первозданный вид поможет простое средство из аптечки — аспирин. Узнайте, как использовать его для мягкого отбеливания.

Читать полностью » Специалисты объяснили, с чего начать расчет сметы перед ремонтом квартиры сегодня в 6:00
Чем меньше ремонт, тем больше расходы: как правильно заложить бюджет

Ремонт без перерасхода — это реально. Рассказываем, как спланировать бюджет, рассчитать материалы и предусмотреть всё до мелочей, чтобы избежать сюрпризов.

Читать полностью » Эксперты советуют стирать нижнее белье отдельно, чтобы избежать деформации и потери цвета сегодня в 5:56
Эти вещи убивают нижнее бельё в стиральной машине: проверьте, что вы стираете вместе

Некоторые вещи в стиральной машине становятся смертельной ловушкой для белья. Рассказываем, с чем нельзя стирать деликатные ткани, чтобы сохранить форму и цвет.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Осенние работы в саду помогают растениям успешно пережить зиму и морозы — агроном Алексей Тарасов
Еда
Макароны с фрикадельками на одной сковороде получаются сытными и вкусными
Красота и здоровье
Фосфор из мяса и газировки ускоряет повреждение почек — исследование японских учёных
Наука
Астрономы обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в карликовой галактике Segue 1 — Натаниэл Лухан
Садоводство
Кофейная гуща улучшает структуру почвы и питание растений
Питомцы
Собаки могут вдыхать и выдыхать одновременно благодаря особому строению носа
Питомцы
Котята и молодые кошки гораздо активнее ночью, чем пожилые животные
Авто и мото
Эксперт Попов: в 2026 году обучение в автошколах России подорожает на 10%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet