Необычная ситуация на дороге во Владивостоке: автомобилистка оспаривает штраф из-за сбоя камеры

Во Владивостоке автомобилистка столкнулась с ошибочным штрафом за использование мобильного телефона за рулем. Система автоматической фиксации, установленная на проспекте 100-летия Владивостока, интерпретировала телефон в руках пешехода как нарушение, совершенное водителем. Инцидент произошел 13 марта 2026 года, когда женщина двигалась со скоростью 24 км/ч. Сумма выставленного штрафа составила 1500 рублей.

Суть дорожного инцидента

Спорная ситуация возникла в ходе работы камер, запущенных 4 марта 2026 года в ключевых точках города. На предоставленном изображении четко видно, что в руках автомобилистки отсутствуют посторонние предметы, тогда как рядом с проезжей частью находится пешеход, ведущий телефонный разговор.

Существует предположение, что ошибка алгоритма могла произойти из-за неверной интерпретации данных системой распознавания образов. В экспертной среде подчеркивают, что точность работы нейросетей напрямую зависит от корректности калибровки и качества поступающего изображения.

"Процессы автоматизации контроля дорожного движения направлены на повышение дисциплины, однако технические сбои требуют оперативного вмешательства со стороны человека. Муниципальные службы обязаны проводить тщательный анализ каждого спорного эпизода, чтобы исключить несправедливое административное давление на граждан. Интеграция таких технологий в городскую среду должна сопровождаться прозрачным механизмом апелляции и быстрой корректировкой ошибок. Любое техническое решение — это лишь инструмент, который не отменяет ответственности тех, кто его контролирует". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Оспаривание и перспективы пересмотра

По имеющимся данным, владелица автомобиля уже внесла платеж в размере 1500 рублей, так как цифровой сервис не сразу отобразил все детали правонарушения. Обнаружив визуальную ошибку, автомобилистка приняла решение подать апелляцию для пересмотра постановления и потенциального возврата денежных средств.

Альтернативной версией случившегося является ошибка в квалификации самого нарушения со стороны автоматики. Некоторые специалисты полагают, что камера могла зафиксировать отсутствие ремня безопасности, за которое предусмотрен аналогичный штраф, но при обработке данных возник программный программный сбой.

Работа новой системы слежения

Новая сеть камер охватывает девять стратегически важных локаций Владивостока, включая районы отелей, торговых центров и административных зданий. Изначально это оборудование проходило тестовые испытания в декабре 2025 года, а с весны 2026 года начало функционировать в штатном режиме для контроля парковки и общей загруженности.

На данный момент Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений не дал официальных пояснений относительно произошедшего сбоя. Водители, попавшие в сомнительные ситуации с дорожными штрафами, имеют полное право требовать перепроверки данных в соответствии с регламентом обжалования постановлений.