Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 20:59

Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун решают судьбу мисс Пигги — готовится фильм-сенсация

Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун спродюсируют фильм о мисс Пигги из "Маппет-шоу"

Когда Голливуд обращается к ностальгии, результат редко остаётся незамеченным. На этот раз в центре внимания — одна из самых узнаваемых телегероинь XX века, легендарная мисс Пигги из "Маппет-шоу". Актрисы Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун решили вдохнуть в образ гламурной свинки новую жизнь, став продюсерами фильма, который, судя по всему, объединит сатиру, самоиронию и голливудский блеск.

Новый взгляд на телелегенду

Информация о проекте появилась на страницах Deadline, а чуть позже её подтвердила сама Дженнифер Лоуренс в подкасте Las Culturistas.

"Мы занимаемся разработкой проекта", — рассказала актриса.

По словам Лоуренс, сценарий напишет Коул Эскола — артист, известный по сатирическому шоу "О, Мэри!”. Этот выбор уже вызывает интерес: стиль Эсколы сочетает театральность, юмор и острую иронию — именно то, что может превратить классический персонаж в иконический образ новой эпохи.

Когда Лоуренс спросили, появится ли она сама вместе с Эммой Стоун в кадре, звезда ответила с улыбкой.

"Думаю, да, мы должны это сделать", - ответила Дженнифер.

От кабаре до красных дорожек

Мисс Пигги впервые появилась на экранах в 1974 году, а через два года стала звездой "Маппет-шоу" - культовой программы, покорившей миллионы зрителей. За время своего существования героиня превратилась из комедийного персонажа в поп-культурный феномен.

Она позировала для Cosmopolitan, Time и People, выпускала собственные книги и становилась лицом рекламных кампаний. При этом мисс Пигги всегда оставалась верна себе — эксцентричной, амбициозной, капризной и очаровательной. Её фраза "Moi?" давно стала мемом, а розовые перчатки и перламутровые ожерелья — символами гламура 1980-х.

Любопытно, что за почти 50 лет своей экранной карьеры мисс Пигги не удостоилась отдельного фильма, хотя её популярность ничуть не уступала "Маппетам". Новый проект обещает восполнить этот пробел.

Почему именно сейчас

Фильм о мисс Пигги появляется в момент, когда Голливуд переживает волну ностальгии по культовым персонажам детства. После успеха "Барби" студии всё чаще обращаются к ироничным и многослойным историям о поп-иконах, совмещая сатиру, феминизм и постмодернистскую игру с культурой славы.

Мисс Пигги идеально вписывается в этот контекст: она — воплощение нарциссизма, амбиций и бесконечного стремления к любви и признанию. Её образ можно переосмыслить как метафору современной индустрии развлечений, где за блеском стоит неустанная борьба за внимание.

Что известно о производстве

Пока не сообщается, какая студия займётся производством ленты и кто будет режиссёром. Однако участие Лоуренс и Стоун в продюсерской роли говорит о серьёзных амбициях проекта. Обе актрисы известны своей требовательностью к материалу и участием в нестандартных сценариях.

Лоуренс, получившая "Оскар" за фильм "Мой парень — псих", уже пробовала себя как продюсер в независимых проектах, а Стоун после успеха "Ла-Ла Ленда" активно развивает собственную кинокомпанию. Их творческий союз может придать проекту баланс между массовостью и авторским почерком.

Сценарист Коул Эскола известен чувством абсурда и умением превращать классические мотивы в остроумные пародии. Его участие намекает, что фильм будет не просто биографией персонажа, а скорее комедийным исследованием звёздности, тщеславия и самоиронии.

Перезагрузка вселенной "Маппетов"

Интерес к "Маппет-шоу" снова растёт. Недавно стало известно, что Disney+ готовит новый телепроект по мотивам оригинального сериала. Главную роль в нём сыграет певица Сабрина Карпентер, а премьера запланирована на 2026 год.

А что если мисс Пигги вернётся другой?

Вопрос, который обсуждают фанаты: останется ли героиня верной классическому образу? Современные тенденции требуют переосмысления — возможно, мисс Пигги предстанет не только как дива, но и как сильная, самостоятельная личность, способная шутить над собой и индустрией.

В этом смысле выбор Лоуренс и Стоун выглядит символичным: обе актрисы неоднократно ломали стереотипы, играя героинь, сочетающих уязвимость и силу.

Мифы и правда

Миф 1. Мисс Пигги — второстепенный персонаж "Маппетов".
Правда: она была одним из центральных лиц шоу и нередко затмевала Кермита по популярности.

Миф 2. У неё уже был собственный фильм.
Правда: нет, хотя персонаж появлялся в спин-оффах и клипах, полноценного сольного проекта не снимали.

Миф 3. Права на мисс Пигги принадлежат создателям шоу.
Правда: с 2004 года все права на "Маппетов" принадлежат компании Disney.

Три интересных факта

  1. Голос мисс Пигги изначально принадлежал мужчине — актёру и кукловоду Фрэнку Оз.

  2. Её костюмы для разных эпох создавали реальные дизайнеры, включая Марка Джейкобса.

  3. В 2015 году Пигги получила "женскую" награду от People's Choice Awards как символ самоуважения и уверенности.

Исторический контекст

"Маппет-шоу" выходило с 1976 по 1981 год и стало одним из самых успешных телепроектов своего времени. Его создатель, Джим Хенсон, превратил кукольное представление в сатиру на шоу-бизнес, где "куклы" зачастую выглядели человечнее своих зрителей.

После смерти Хенсона интерес к франшизе угас, но в 2010-х Disney предпринял попытку возрождения — вышел фильм "The Muppets" и последовавший за ним сериал. Теперь, спустя десятилетие, мисс Пигги вновь выходит на сцену, готовая доказать, что её звёздный час ещё не закончился.

