Диетолог-консультант Алексей Кабанов поделился списком запрещённых продуктов, которые необходимо убрать или снизить до минимума при диабете. Об этом он информировал в беседе РИА Новости.
Алексей Кабанов сначала попросил обратить внимание на один из основных питательных продуктов, белое кристаллическое сладкое вещество, получаемое из свекловицы или из особого вида тростника, имея в виду вредный добавленный сахар. По его словам, он затрудняет работу такого непарного железистого органа пищеварительной системы, как поджелудочная железа, способствующей выработке инсулина.
Мясо млекопитающих и птиц, имеющее красные оттенки из-за наличия белка миоглобина, так же как и мясо, которое прошло дополнительную обработку, прежде чем попасть на прилавок, не стоит употреблять людям с хроническим заболеванием, возникающим, когда поджелудочная железа не вырабатывает должное количество инсулина или когда человеческий организм не может его качественно задействовать. В подобной продукции присутствует слишком много триглицеридов, содержащих лишь насыщенные жирные кислоты.
Заключительным запретом к употреблению диабетикам стали пищевые продукты, которые вырабатываются из молока. Особое внимание эксперт уделил товару с повышенной жирностью. Проблема, по мнению диетолога-консультанта, заключается в том, что данная продукция содержит, как и мясо, очень много насыщенных жиров.
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