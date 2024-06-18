Александр Чепурнов, глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии сообщил, насколько опасные летние работы на даче. По его словам, заразиться достаточно легко.
- Геморрагическая лихорадка - это симптомокомплекс. Это те лихорадки или те инфекционные заболевания, как правило, вирусные, которые вызывают нарушение процесса или способности к свертыванию крови, что приводит к геморрагическим кровотечениям или к геморрагическим кровоизлияниям - каким-то таким признакам.
Столкнуться с таким заболеванием, по словам специалиста, можно во время сельскохозяйственных работ.
- Количество мышей увеличивается в залежах сена или в копнах соломы и так далее. Они там находят и относительное тепло, и хорошую кормовую базу. Поэтому по весне, когда это всё ворошат или добирают остатки, очень часто бывает усиление количества случаев.
В целом же, пояснил эксперт, столкнуться с таким вирусом можно в любое время. Однако летние работы повышают риск для людей. При этом Чепурнов подчеркнул, что в настоящее время количество случаев заболевания уменьшилось.
Фото: commons.wikimedia.org/George Shuklin (talk) (Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0)
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