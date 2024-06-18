Действующий председатель Евросовета Шарль Мишель может быть назначен в качестве министра иностранных дел Бельгии, со ссылкой на двух официальных представителей страны сообщает издание Politico.
В информации отмечается, что имя Шарля Мишеля рассматривается как возможный кандидат на должность будущего министра иностранных дел Бельгии.
Шарль Мишель, действующий председатель Евросовета и политик из Бельгии, планирует покинуть свою должность в конце текущего года.
В начале недели в столице Бельгии прошел неофициальный саммит стран Европейского союза, где обсуждали стратегию института на ближайшие пять лет и рассматривали кандидатуры на посты главы Европейской комиссии, председателя Евросовета и главы европейской дипломатии.
Вместе с тем Мишель отметил, что лидеры ЕС пока не достигли общего согласия по претендентам на пост будущего председателя Европейской комиссии.
Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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