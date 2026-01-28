Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Уютные аксессуары для дома
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 21:27

Повесила зеркало "как у всех" — и пространство стало выглядеть хуже: вот в чём промах

Зеркало в интерьере — это не только про "посмотреться перед выходом", но и про свет, объём и настроение комнаты. Оно может сделать пространство дороже и просторнее, а может — наоборот — подчеркнуть то, что вы бы предпочли скрыть, и нарушить баланс. Дизайнеры выделяют несколько типичных промахов, которые чаще всего портят эффект. Об этом пишет The Spruce.

Зеркало отражает не то, что нужно

Зеркало можно воспринимать как "внутреннее окно": вы смотрите в него и в идеале видите что-то красивое — свет, удачный ракурс комнаты, вид из окна, предмет декора. Ошибка — повесить зеркало так, что оно "тиражирует" беспорядок или неудачный угол.

"Прежде чем вешать [зеркало], подумайте о цветах, освещении и о том, что будет отражено, — говорит дизайнер интерьеров Кили Смит. — Отражение прекрасного виду на улицу или потрясающее произведение искусства? Совершенство. Но загромождённый стол или некрасивый уголок? Не очень".

Слишком много зеркал

Иногда кажется, что чем больше зеркал, тем больше света и воздуха. На практике можно легко переборщить: комната начинает выглядеть беспокойно, а стены — как случайная подборка отражающих поверхностей.

Мими Мичем советует сначала разместить зеркала там, где они действительно функциональны, а затем — там, где они работают на расширение пространства и усиление света. И всегда держать баланс с другим декором — картинами, полками, фактурными стенами, текстилем.

Неправильный масштаб: зеркало слишком маленькое

Противоположная крайность — выбрать маленькое зеркало для стены или зоны, где нужен более уверенный акцент. Особенно часто это происходит в ванной, когда зеркало вешают высоко и берут модель, которая выглядит "потерянной" над тумбой.

"Это неловко для конечного пользователя, а также упускает возможность создать ощущение и иллюзию большего пространства в обычно маленькой комнате", — говорит Молли МакГиннесс.

И логика работает не только для санузла: если зеркало непропорционально стене или мебели рядом, вся композиция кажется случайной и визуально "ломает" интерьер.

Размещение нарушает поток и ощущение пространства

Зеркало влияет не только на эстетику, но и на то, как воспринимается движение и "энергия" в комнате. В материале упоминается подход фэн-шуй: например, зеркало прямо напротив входной двери некоторые считают неудачным решением, потому что оно как бы "отталкивает" всё, что приходит в дом.

Кили Смит предлагает вариант мягче — повесить зеркало перпендикулярно входу или поставить вертикально сбоку. Это ещё и практично: появляется боковой обзор тех, кто входит.

В целом правило простое: зеркало не должно мешать логике проходов, создавать ощущение тесноты или давать неприятные отражения в "рабочих" точках квартиры.

