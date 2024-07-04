Сайты знакомств в среднем скрепляют узами брака 20% пользователей. Выяснилось, что на таких сервисах преобладают количественно мужчины, однако порой некоторые из них могут быть даже альфонсами. Об этом NewsInfo.Ru рассказал бывший генеральный директор Теамо.ру, эксперт в области знакомств Василий Петров.