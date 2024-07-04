Президент Российской Федерации, Владимир Путин, заявил о необходимости разработки юридической базы международной безопасности и стратегической устойчивости.
Он отметил, что важен вопрос создания такой базы и поддержания стабильности в мировом масштабе.
Путин выразил мнение, что специалистам следует определить, нужны ли новые соглашения или возврат к прежним, чтобы продолжить этот путь.
Фото: en. kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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