День, когда ракетный удар ВС РФ по украинскому аэродрому "Миргород" в Полтавской области уничтожил пять многоцелевых истребителей Су-27, стал одним из худших для Воздушных сил ВСУ за все время конфликта, написал журнал Forbes.

"Эти потери неприемлемы для Украины", — отмечает издание, оценивая последствия удара. Оно напоминает, что за последние месяцы это уже не первые украинские самолеты, уничтоженные прямо на аэродроме, приводя в пример предыдущие удары по Долгинцево и Миргороду.

Украинские силы имеют доступ к примерно 20 крупным авиабазам, десяткам небольших аэродромов и взлётно-посадочным полосам, разбросанным по всей стране. Однако переместить военные самолеты подальше от линии фронта недостаточно, поскольку у ВС РФ есть баллистические и крылатые ракеты, которые могут достать их и там, напоминает издание.

Украина ожидает помощи в виде F-16 и Mirage-2000, однако Forbes указывает, что эти воздушные суда также подвержены угрозе от российских дронов и ракет.

Напомним, что накануне минимум пять украинских истребителей Су-27 были уничтожены в результате удара ОТРК "Искандер" по аэродрому в Миргороде, ещё два самолета получили повреждения.

Фото: Flickr/Воздушный волкодав (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).