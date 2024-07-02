Врачи с начала осени 2024 года смогут решать, какое лечение требуется пациенту со злокачественными опухолями, выходя за рамки установленной инструкции, при условии, что необходимые действия уже были проделаны, но безуспешно. Об этом информировал в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.