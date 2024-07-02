Российские вооружённые силы применили оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" для поражения украинского аэродрома "Миргород" в Полтавской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате удара российской армии было уничтожено 5 действующих и повреждено 2 находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27", — говорится в сообщении.
Комментируя удар ВС РФ по самолётам, журнал Forbes заявил, что "это потери, которые украинцы не могут себе позволить".
Военный аэродром "Миргород" расположен в Полтавской области Украины.
Фото: Flickr/Dave_S (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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Forbes: украинцы не могут позволить себе потерю уничтоженных Россией Су-27
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