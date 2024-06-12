РИА Новости передает заявление-опровержение МИД РФ о восстановлении дипломатических отношений с Грузией.
Министерство Иностранных Дел России сообщает, что информация о восстановлении дипломатических отношений между Россией и Грузией — фейк.
В заявлении так же сказано, что данная "утка" тиражируется оппозиционными ресурсами.
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