Мировые государственные деятели сталкиваются с проблемой предотвращения военных столкновений, не удаляясь в этом деле полностью.



Один из аспектов неудачи заключается в безоговорочной поддержке определенными политическими лидерами союзников в периоды военных действий.

Таким образом изложил заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам, Мартин Гриффитс, в своей публикации в газете New York Times перед отставкой.



По мнению Гриффитса, миллионы страдающих людей служат наглядным доказательством неудачи в деле управления.



С его точки зрения, возникшие сложности представляют собой неудачу мировых лидеров, которые оказались недобросовестны перед человечеством и нарушили обязательства перед обычными гражданами и обладающими властью.



Он отмечает, в частности, напряженные ситуации в регионе Газа, Эфиопии, Судане, Сирии и Украине. Впрочем, по мнению Гриффитса, сама Организация Объединенных Наций не несет вины за возникшую проблему.



Он считает, что эффективность деятельности ООН зависит от обязательств и усилий ее членов, а также от ресурсов, которые они вкладывают.



Взгляд на недостаточное представительство государственных лидеров также поддерживает Гриффитс, указывая на то, что некоторые страны практически неуклонно поддерживают своих союзников во время военных действий, несмотря на массовые страдания населения и возможные нарушения международного гуманитарного права.



Он отмечает, что данная динамика наблюдается, в частности, в палестинской Газе, где страдают мирные жители и инфраструктура подвергается излишнему ущербу.



Подобные тенденции просматриваются и в затруднении и политизации гуманитарной помощи, при огромном распространении голода и болезней, в то время как работники правительственных служб, медицинские специалисты и журналисты несут высокие потери.

Гриффитс призывает мировых лидеров отказаться от преследования "узких интересов, разногласий и конфликтов", а призывает уделить пристальное внимание "человечности, сотрудничеству и надежде на более справедливый и сбалансированный мир" в основополагающем взаимодействии международных отношений.



Например, конгресс США весной принял решение о выделении Израилю свыше 20 миллиардов долларов дополнительной военной помощи.

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