Генсек СНГ Сергей Лебедев выразил опасения относительно возможности глобального конфликта в мире.
Он отметил, что настоящим вызовом для региона является конфликт на Украине, сложная обстановка на Ближнем Востоке, распространение неонацистской идеологии и ксенофобии, а также активизация международных террористических группировок.
Его первый заместитель Леонид Анфимов передал слова Лебедева участникам совещания органов безопасности. Лебедев также подчеркнул, что теракт в "Крокус сити холле" подмосковья стал вызовом для интеграционных процессов в регионе.
Он отметил, что кроме обеспокоенности безопасностью, стоят сложные задачи в гуманитарной и социально-трудовой сферах. Лебедев подчеркнул необходимость борьбы с радикализацией населения и активного участия в программе дерадикализации лиц, склонных к присоединению к террористическим организациям.
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