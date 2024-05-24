Генсек СНГ Сергей Лебедев выразил опасения относительно возможности глобального конфликта в мире.



Он отметил, что настоящим вызовом для региона является конфликт на Украине, сложная обстановка на Ближнем Востоке, распространение неонацистской идеологии и ксенофобии, а также активизация международных террористических группировок.



Его первый заместитель Леонид Анфимов передал слова Лебедева участникам совещания органов безопасности. Лебедев также подчеркнул, что теракт в "Крокус сити холле" подмосковья стал вызовом для интеграционных процессов в регионе.

Он отметил, что кроме обеспокоенности безопасностью, стоят сложные задачи в гуманитарной и социально-трудовой сферах. Лебедев подчеркнул необходимость борьбы с радикализацией населения и активного участия в программе дерадикализации лиц, склонных к присоединению к террористическим организациям.

Фото: commons. wikimedia.org/DrRandomFactor (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)