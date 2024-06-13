Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.06.2024 : 88,208
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.06.2024 : 94,8324
Медведев отметил потребность мира в освобождении от колониализма
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 0:33

Медведев отметил потребность мира в освобождении от колониализма

Все больше государств на земле выражают стремление проживать в мировом сообществе, свободном от наследия колониальной структуры и основанном на принципах суверенного равенства, считает заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, руководитель "Единой России" Дмитрий Медведев.

В статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной структуры. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете", Медведев напомнил, что в середине июня во Владивостоке под эгидой "Единой России" пройдет ряд международных мероприятий, часть из которых будет связана с председательством России в БРИКС в нынешнем году.

"Все эти события станут продолжением традиции общественно-политического взаимодействия, нацеленного на построение полицентрического и справедливого мирового порядка через подлинную демократизацию сформировавшихся механизмов глобального управления", — отметил Медведев. Он подчеркнул, что подобная совместная работа становится жизненно важной, а ее логика определяется самим течением развития человечества.

"Все больше государств на планете выражают свое рвение проживать в мировом сообществе, свободном от наследия колониальной структуры и основанном на принципах инклюзивной многосторонности, суверенного равенства, мирного взаимодействия и взаимного уважения между странами с различными политическими и социальными системами. Еще один важный шаг к этой цели предстоит сделать в ближайшие дни", — подчеркнул Медведев.

Партия "Единая Россия" проведет во Владивостоке 17-18 июня международный межпартийный форум БРИКС. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год.

Председательство России в рамках БРИКС проходит под лозунгом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В период своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

Фото: government.ru/Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Медведев призывает объединить силы, противостоящие неоколониализму

Медведев призывает объединить силы, противостоящие неоколониализму

Наступило время радикально усилить сотрудничество всех передовых сил в противостоянии неоколониализму, по мнению зампредседателя Совета безопасности РФ, главы "Единой России" Дмитрия Медведева.

Читать полностью
Запад будет сопротивляться борьбе с неоколониализмом

Запад будет сопротивляться борьбе с неоколониализмом

Западный мир будет настойчиво противостоять стремлениям человечества уничтожить неоколониализм, вмешательство во внутренние дела государств продолжает осуществляться в разнообразных формах, по мнению заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, руководителя "Единой России" Дмитрия Медведева.

Читать полностью

Общество

BGS: концерты Тейлор Свифт в Эдинбурге произвели сейсмическую активность

BGS: концерты Тейлор Свифт в Эдинбурге произвели сейсмическую активность

Концерты кантри-поп певицы Тейлор Свифт, прошедшие в Эдинбурге, вызвали землетрясения. О произошедшем стало известно из-за размещённого пресс-релиза, на сайте Британской геологической службы.

Читать полностью
Пискарев: иностранцы смогут получить не более 10 сим-карт лично в офисе

Пискарев: иностранцы смогут получить не более 10 сим-карт лично в офисе

В Государственной Думе одобрили законопроект, в соответствии с которым на территории Российской Федерации иностранные граждане смогут приобрести до 10 сим-карт и при условии личного присутствия. О нововведении рассказал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

Читать полностью

Новости