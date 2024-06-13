Все больше государств на земле выражают стремление проживать в мировом сообществе, свободном от наследия колониальной структуры и основанном на принципах суверенного равенства, считает заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, руководитель "Единой России" Дмитрий Медведев.



В статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной структуры. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете", Медведев напомнил, что в середине июня во Владивостоке под эгидой "Единой России" пройдет ряд международных мероприятий, часть из которых будет связана с председательством России в БРИКС в нынешнем году.



"Все эти события станут продолжением традиции общественно-политического взаимодействия, нацеленного на построение полицентрического и справедливого мирового порядка через подлинную демократизацию сформировавшихся механизмов глобального управления", — отметил Медведев. Он подчеркнул, что подобная совместная работа становится жизненно важной, а ее логика определяется самим течением развития человечества.



"Все больше государств на планете выражают свое рвение проживать в мировом сообществе, свободном от наследия колониальной структуры и основанном на принципах инклюзивной многосторонности, суверенного равенства, мирного взаимодействия и взаимного уважения между странами с различными политическими и социальными системами. Еще один важный шаг к этой цели предстоит сделать в ближайшие дни", — подчеркнул Медведев.



Партия "Единая Россия" проведет во Владивостоке 17-18 июня международный межпартийный форум БРИКС. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год.



Председательство России в рамках БРИКС проходит под лозунгом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В период своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

Фото: government.ru/Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)