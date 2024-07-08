Франсуа Олланд, бывший президент Франции, избранный в парламент от департамента Коррез и левой коалиции "Новый народный фронт", заявил о своем нежелании занимать пост премьер-министра в будущем правительстве.

Это заявление прозвучало на фоне новости об ожидаемой отставке действующего премьер-министра Габриэля Атталя, который планирует покинуть свой пост после второго тура парламентских выборов.

В интервью телеканалу BFMTV Олланд пояснил, что для вхождения в правительство необходимо быть кандидатом на руководящую должность, чем он не является. Экс-президент также выразил мнение, что логичным шагом для Макрона было бы обращение к коалиции "Новый народный фронт", получившей наибольшее количество мест в парламенте. Однако Олланд усомнился в готовности уходящего большинства Макрона к такому решению.

Политик подчеркнул, что в условиях отсутствия абсолютного большинства в парламенте ключевую роль будет играть не личность кандидата, а политическая позиция Национального собрания. Олланд предположил возможность "институциональных инноваций" со стороны французских властей в сложившейся ситуации.

Предварительные результаты выборов показывают, что ни одна партия не получила абсолютного большинства. Лидирует блок левых "Новый народный фронт" с 175-210 местами, за ним следует коалиция президента Макрона с 150-175 местами. "Национальное объединение" занимает третье место, получив от 115 до 150 депутатских мандатов.

Фото: From Wikimedia Commons/ State Chancellery of Latvia (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)