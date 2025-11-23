Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© 123RF by melenansk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Андрей Волков Опубликована сегодня в 10:58

Для меня было сюрпризом: в этих странах карта Мир работает без проблем

Действующие страны приёма карт Мир в 2025 году: Куба, Вьетнам и другие

Использовать карту «Мир» за границей в 2025 году стало сложнее: санкции и ограничения банков повлияли на её работу в разных странах. Тем не менее она всё ещё остаётся рабочим инструментом для поездок, если заранее понимать, где карты принимают беспроблемно, а где — только частично. Главное — подготовиться к поездке так, чтобы не зависеть от одного способа оплаты.

Основные правила использования карт «Мир» за границей

После введения санкций количество стран, поддерживающих российскую платёжную систему, сократилось. Многие банки отключили терминалы и заблокировали операции по картам «Мир» из-за риска вторичных санкций. Там, где система продолжает работать, условия могут быть ограниченными: в одних странах доступно только снятие наличных, в других — частичная оплата в точках партнёрских банков. Именно поэтому важно заранее выяснять, какие операции доступны, и держать под рукой резервный способ оплаты — наличные, валютный счёт или карту другой платёжной системы.

Сравнение стран, где работает «Мир»

Страна Можно оплачивать покупки Можно снимать наличные Особенности работы
Азербайджан Нет Да, в банкоматах «ВТБ Азербайджан» Лимит 500 манатов в сутки, терминалов мало
Армения Да, но редко Да, через «ВТБ Армения» Карта работает только в терминалах одного банка
Беларусь Да Да Работает бесконтактная оплата Mir Pay
Вьетнам Да, частично Да, в VRB Терминалов немного, BIDV карты не принимает
Казахстан Нет Да, в «ВТБ Казахстан» Оплата недоступна, возможна только выдача наличных
Куба Да Да Около 20 000 точек принимают «Мир»
Таджикистан Нет Да, ограниченно Работает только в отдельных банкоматах Dushanbe City

Советы шаг за шагом

  1. Перед поездкой уточняйте актуальную информацию. Банки могут прекращать обслуживание карт в считанные дни. Свежая информация обычно появляется в чатах туристов, на сайтах консульств и в службах поддержки банков-партнёров. Это поможет избежать ситуации, когда карта перестаёт работать в момент путешествия.
  2. Берите с собой запас наличных. Даже в странах, где карты «Мир» работают стабильно, банкоматов может быть немного. Удобно сразу обменять небольшую сумму на местную валюту, чтобы не зависеть от ограниченных лимитов и комиссий.
  3. Используйте Mir Pay там, где его поддерживают. Полноценная бесконтактная оплата сейчас функционирует только в Беларуси. Если ваш смартфон поддерживает NFC, это удобный способ расплачиваться в магазинах без пластика.
  4. Проверяйте лимиты на снятие средств. Ограничения могут существенно различаться — в Азербайджане это 500 манатов в сутки, в Армении до 150 000 драмов за раз, а в Казахстане до 400 000 тенге. Чтобы не столкнуться с неожиданностями, лучше заранее узнать лимиты конкретного банкомата.
  5. Держите под рукой альтернативные способы оплаты. Туристам полезно иметь валюту, карту другой платёжной системы или счёт в местном банке (если страна позволяет открыть его по паспорту). Многие сервисы — от отелей до такси — требуют предоплаты или онлайн-оплаты, поэтому надёжный резервный вариант обязателен.

А что если карта перестала работать во время поездки

Ситуации, когда банки внезапно отключают поддержку «Мир», стали привычными. В таком случае поможет заранее подготовленный план: наличные в местной валюте, возможность обменять деньги, либо карта в иностранном банке. В экстренных ситуациях можно использовать офлайн-оплату или обратиться в службу поддержки банков-партнёров на месте, но рассчитывать только на «Мир» за границей в 2025 году рискованно.

Плюсы и минусы использования карт «Мир» за рубежом

Плюсы Минусы
В ряде стран карта работает стабильно Количество стран сокращается из-за санкций
Можно снимать наличные в странах-партнёрах Не везде можно оплачивать покупки терминалом
В Беларуси доступна бесконтактная оплата Терминалов и банкоматов мало
Работают сервисы «Яндекса» в некоторых странах Комиссия может быть выше, чем в РФ
Поддержка удобна при туристических поездках Есть риск внезапного отключения обслуживания

FAQ

Можно ли полностью рассчитывать на карту «Мир» за границей?
Нет. Во всех странах риск внезапного ограничения остаётся. Лучше иметь резервную карту и наличные.

Работает ли «Мир» в Европе?
В странах Европейского союза карты не принимают. Исключений в 2025 году нет.

Где карты работают лучше всего?
Самые стабильные направления — Беларусь и Куба. В других странах работа ограничена и зависит от конкретных банков.

