Швейцария прорабатывает способы подключения России к мирному процессу по Украине, — Заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Берне.

"Я ясно заявлял с самого начала: не может быть мирного процесса без России", — отметил Кассис. Вопрос не в том, должна ли Россия учавствовать в процессе, а в том, когда это произойдёт.

Конференция по Украине рассматривается как "первый шаг" в мирном процессе.

"Мы обсуждаем сейчас второй шаг со многими государствами, и, очевидно, центральным вопросом в Бюргенштоке будет то, в какой момент можно было бы привлечь Россию к этому процессу", — констатировал глава МИД.

Власти Швейцарии планируют провести конференцию по Украине на курорте Бюргеншток 15-16 июня. Ранее МИД Швейцарии сообщал, что на конференцию были приглашены более 160 делегаций, включая представителей стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. Однако, Россия не была приглашена на эту встречу.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет напрашиваться на участие в конференции, если её не хотят видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведение этого мероприятия — "путь в никуда", поскольку Россия не видит желания Запада вести дела честно. В России неоднократно подчёркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.

Фото: Parlamentarische Dienste