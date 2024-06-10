Швейцария прорабатывает способы подключения России к мирному процессу по Украине, — Заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Берне.
"Я ясно заявлял с самого начала: не может быть мирного процесса без России", — отметил Кассис. Вопрос не в том, должна ли Россия учавствовать в процессе, а в том, когда это произойдёт.
Конференция по Украине рассматривается как "первый шаг" в мирном процессе.
"Мы обсуждаем сейчас второй шаг со многими государствами, и, очевидно, центральным вопросом в Бюргенштоке будет то, в какой момент можно было бы привлечь Россию к этому процессу", — констатировал глава МИД.
Власти Швейцарии планируют провести конференцию по Украине на курорте Бюргеншток 15-16 июня. Ранее МИД Швейцарии сообщал, что на конференцию были приглашены более 160 делегаций, включая представителей стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. Однако, Россия не была приглашена на эту встречу.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет напрашиваться на участие в конференции, если её не хотят видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведение этого мероприятия — "путь в никуда", поскольку Россия не видит желания Запада вести дела честно. В России неоднократно подчёркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.
Фото: Parlamentarische Dienste
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