1 мая во многих странах мира проходят праздничные шествия и демонстрации. В этом году в Москве, на территории ВДНХ, в рамках выставки-форума "Россия" также состоялось шествие, в котором приняли участие пять тысяч человек. Акция получила оригинальное название "Май! Труд крут!". Об этом сообщает РИА Новости.
Михаил Киселёв, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по молодёжной политике, объяснил журналистам смысл события:
"Сегодня мы собрались по очень важному событию — состоится костюмированное шествие, парад "Май! Труд крут!". Когда сегодня более пяти тысяч молодых ребят разных поколений пройдут единым молодым энергичным строем в честь праздника труда".
В шествии участвовали представители различных социальных групп: студенческие отряды, студенты, молодёжные организации, спортсмены, молодые семьи, космонавты и общественные деятели. Участники акции были в праздничном настроении.
Фото: flickr.com/Michael Neubert (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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