Минздрав России составил новый порядок оказания первой помощи потерпевшим. Приказ можно увидеть на официальном интернет-портале правовой информации.

Первую помощь не надо оказывать сразу же. Важное условие нового приказа - дождаться, пока потерпевший или же его законный представитель не даст отчётливого отказа. К тому же, если пострадавших двое, то необходимо сначала определить состояние каждого из них. Прибывшие медики сначала помогают детям, позже уже пытаются улучшить состояние взрослых.

Минздрав подчеркнул особые состояния человека, которому необходимо предоставить первую помощь. В таких ситуациях потерпевший оказывается без создания. Важной причиной становится остановка сердца, а также дыхания. Какие-либо травмы, ушибы, переломы и обильное кровоизлияние даёт понять о том, что человек срочно нуждается в оказании первой помощи. Данный список не обошли укусы животных, конвульсии, интоксикация или какое-нибудь нездоровое стрессовое состояние.

Особое внимание работники ведомства попытались обратить на граждан, которые как-либо злоупотребляют препаратами и проходят курс лечения препаратами-агонистами мю-опиоидных рецепторов.

Ранее для NEWS.RU о проблеме неоказания помощи высказался председатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения города Москвы Игорь Цикорин. Он пожаловался на то, что некоторые люди не хотят уделить и нескольких минут, чтобы просто подложить под голову пострадавшему хоть какую-то одёжку. Этот поступок, может быть, помог бы обойтись меньшими травмами для головы.

Фото: Flickr / Southend-on-Sea Borough Council (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)