Министерство юстиции Соединенных Штатов воздержалось от высказываний по поводу договоренности с основателем организации WikiLeaks — Джулианом Ассанжем, что приведет к его освобождению.



Ассанж ранее был выпущен под залог из тюрьмы в Великобритании после того, как заключил соглашение с американским законодательством о частичном признании вины в обмен на наказание в виде уже отбывших пять лет за решеткой.



Он направляется на Северные Марианские острова, где американский суд должен утвердить соглашение и полностью освободить Ассанжа.



Представитель заявил РИА Новости, что "Министерство отклоняется от комментариев".



Австралиец Ассанж прославился во всем мире, создав сайт WikiLeaks, на котором были опубликованы массовые конфиденциальные документы о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатической переписке и личных сообщениях Хиллари Клинтон, выступавшей кандидатом на президентские выборы.



По информации из юридических документов, Ассанж признает лишь одно обвинение — в заговоре с целью получения и разглашения сведений о национальной безопасности.

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