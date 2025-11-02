Минус два — и всё пропало: эти растения не прощают промедления с выкопкой
С приходом холодов садоводы спешат укрыть растения, но далеко не все культуры способны пережить морозы в грунте. Георгины и гладиолусы — известные "южане", которые обязательно требуют выкопки. Однако ими список не ограничивается. Есть целая группа декоративных растений с клубнями и луковицами, которые необходимо сохранить в тепле, чтобы весной снова украсить сад.
Почему важно выкапывать теплолюбивые растения
Большинство декоративных луковичных родом из регионов с мягким климатом, где температура редко опускается ниже нуля. Российские зимы для них слишком суровы. Выкапывание клубней и правильное хранение — гарантия, что растения не погибнут и в следующем году порадуют пышным цветением.
"Главная ошибка садоводов — оставлять нежные виды в грунте в надежде на тёплую зиму. Даже лёгкое промерзание почвы может уничтожить клубни", — предупреждает агроном Ольга Громова.
Кроме того, выкапывание помогает провести профилактический осмотр клубней, удалить повреждённые части и предотвратить распространение болезней.
Сравнение: растения, которые нужно выкапывать и можно оставить в земле
|Группа растений
|Требуют выкапывания
|Можно оставить под укрытием
|Георгины, гладиолусы, бегонии, каллы, тигридии, фрезии
|Да
|Нет
|Монтбреция (крокосмия), ранункулюсы, ацидантеры
|Желательно
|В мягких регионах возможно укрытие
|Нарциссы, тюльпаны, ирисы, крокусы
|Нет
|Да, при хорошем укрытии
Советы шаг за шагом
-
Дождитесь конца сезона. Выкапывать нужно после того, как надземная часть растения начнёт отмирать. Это признак завершения вегетации.
-
Осторожно извлеките клубни. Используйте садовые вилы, чтобы не повредить нежные луковицы.
-
Очистите и просушите. Удалите землю, старые корешки и листья. Дайте растениям просохнуть 2-3 дня в тени.
-
Осмотрите посадочный материал. Повреждённые клубни удалите, остальные обработайте фунгицидом.
-
Храните правильно. Используйте ящики с торфом, песком или опилками. Температура должна быть +5…+10 °C.
Ошибка — Последствие — Альтернатива
-
Ошибка: хранить клубни в герметичных пакетах.
Последствие: повышенная влажность приводит к гниению.
Альтернатива: делайте вентиляционные отверстия или храните в сетках.
-
Ошибка: не просушивать перед закладкой.
Последствие: появляется плесень и бактерии.
Альтернатива: дайте клубням просохнуть не менее 48 часов.
-
Ошибка: хранить при комнатной температуре.
Последствие: клубни пересыхают и теряют жизнеспособность.
Альтернатива: держите в подвале или холодильнике при +6…+8 °C.
А что если…
А что если нет подвала или кладовки? Можно хранить клубни прямо в холодильнике. Для этого используют перфорированные пакеты с сухим песком, вермикулитом или торфом. Главное — не допускать конденсата. Раз в месяц проверяйте состояние растений и при необходимости слегка опрыскивайте субстрат.
Плюсы и минусы выкапывания растений
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Сохранность
|Растения переживают зиму
|Требуется место для хранения
|Контроль здоровья
|Можно вовремя удалить повреждения
|Нужны регулярные проверки
|Урожайность цветов
|Цветение обильнее
|Дополнительные трудозатраты
|Эстетика сада
|Сохранение любимых сортов
|Осенью увеличивается объём работ
Клубневые бегонии
К осени у бегоний формируются плотные клубни, которые легко сохранить до весны. После отмирания листвы прекратите полив и аккуратно выкопайте растения. Клубни очистите от земли, обрежьте остатки стеблей и поместите в пакет с песком, сделав отверстия для вентиляции. Храните в холодильнике или подвале. Раз в месяц проверяйте состояние — пересохшие клубни можно слегка опрыскать водой.
Монтбреция (крокосмия)
Если зима ожидается мягкая, монтбрецию можно оставить в грунте, предварительно укрыв сухими листьями и торфом. Но в регионах с морозами ниже -5 °C лучше выкопать луковицы, высушить их и хранить в холодильнике до весны.
"Монтбреция часто страдает от выпревания под толстым укрытием. Лучше перестраховаться и убрать луковицы в сухое, прохладное место", — советует Ольга Громова.
Каллы
Клубневые сорта калл требуют особого внимания. После выкопки клубни очищают от земли, подрезают корни и побеги, затем помещают в влажный торф или песок. Оптимальная температура хранения — около +10 °C. Следите, чтобы клубни не пересыхали, периодически увлажняя субстрат из пульверизатора.
FAQ
Когда лучше выкапывать луковичные растения?
После того как листья начнут желтеть и подсыхать — обычно в сентябре или начале октября.
Можно ли хранить клубни в полиэтиленовых пакетах?
Да, если сделать отверстия для воздуха и использовать сухой наполнитель (песок, торф, опилки).
Что делать, если клубни начали плесневеть?
Удалите поражённые части и обработайте фунгицидом. Остальные просушите и переложите в свежий субстрат.
Мифы и правда
-
Миф: бегонии и каллы выдерживают небольшие морозы.
Правда: даже -2 °C способны повредить клубни.
-
Миф: луковицы можно не чистить от земли.
Правда: остатки почвы задерживают влагу и способствуют гниению.
-
Миф: достаточно просто убрать горшки в дом.
Правда: зимой растения должны находиться в состоянии покоя, а не продолжать расти.
Исторический контекст
Традиция выкапывать луковичные растения появилась ещё в XIX веке. Тогда европейские ботаники впервые начали акклиматизацию южных видов в умеренном климате. Чтобы сохранить экзотические цветы, им приходилось извлекать клубни и хранить их зимой в погребах. Сегодня этот метод стал неотъемлемой частью ухода за декоративными культурами в России.
Три интересных факта
-
Клубни бегонии могут храниться до 9 месяцев без потери всхожести.
-
Монтбреция — родственница гладиолуса, но более устойчива к влажности.
-
Каллы способны зацвести зимой, если их не отправить на "отдых", а оставить в тепле и свете.
