Минус два — и всё пропало: эти растения не прощают промедления с выкопкой

С приходом холодов садоводы спешат укрыть растения, но далеко не все культуры способны пережить морозы в грунте. Георгины и гладиолусы — известные "южане", которые обязательно требуют выкопки. Однако ими список не ограничивается. Есть целая группа декоративных растений с клубнями и луковицами, которые необходимо сохранить в тепле, чтобы весной снова украсить сад.

Почему важно выкапывать теплолюбивые растения

Большинство декоративных луковичных родом из регионов с мягким климатом, где температура редко опускается ниже нуля. Российские зимы для них слишком суровы. Выкапывание клубней и правильное хранение — гарантия, что растения не погибнут и в следующем году порадуют пышным цветением.

"Главная ошибка садоводов — оставлять нежные виды в грунте в надежде на тёплую зиму. Даже лёгкое промерзание почвы может уничтожить клубни", — предупреждает агроном Ольга Громова.

Кроме того, выкапывание помогает провести профилактический осмотр клубней, удалить повреждённые части и предотвратить распространение болезней.

Сравнение: растения, которые нужно выкапывать и можно оставить в земле

Группа растений Требуют выкапывания Можно оставить под укрытием Георгины, гладиолусы, бегонии, каллы, тигридии, фрезии Да Нет Монтбреция (крокосмия), ранункулюсы, ацидантеры Желательно В мягких регионах возможно укрытие Нарциссы, тюльпаны, ирисы, крокусы Нет Да, при хорошем укрытии

Советы шаг за шагом

Дождитесь конца сезона. Выкапывать нужно после того, как надземная часть растения начнёт отмирать. Это признак завершения вегетации. Осторожно извлеките клубни. Используйте садовые вилы, чтобы не повредить нежные луковицы. Очистите и просушите. Удалите землю, старые корешки и листья. Дайте растениям просохнуть 2-3 дня в тени. Осмотрите посадочный материал. Повреждённые клубни удалите, остальные обработайте фунгицидом. Храните правильно. Используйте ящики с торфом, песком или опилками. Температура должна быть +5…+10 °C.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: хранить клубни в герметичных пакетах.

Последствие: повышенная влажность приводит к гниению.

Альтернатива: делайте вентиляционные отверстия или храните в сетках. Ошибка: не просушивать перед закладкой.

Последствие: появляется плесень и бактерии.

Альтернатива: дайте клубням просохнуть не менее 48 часов. Ошибка: хранить при комнатной температуре.

Последствие: клубни пересыхают и теряют жизнеспособность.

Альтернатива: держите в подвале или холодильнике при +6…+8 °C.

А что если…

А что если нет подвала или кладовки? Можно хранить клубни прямо в холодильнике. Для этого используют перфорированные пакеты с сухим песком, вермикулитом или торфом. Главное — не допускать конденсата. Раз в месяц проверяйте состояние растений и при необходимости слегка опрыскивайте субстрат.

Плюсы и минусы выкапывания растений

Аспект Плюсы Минусы Сохранность Растения переживают зиму Требуется место для хранения Контроль здоровья Можно вовремя удалить повреждения Нужны регулярные проверки Урожайность цветов Цветение обильнее Дополнительные трудозатраты Эстетика сада Сохранение любимых сортов Осенью увеличивается объём работ

Клубневые бегонии

К осени у бегоний формируются плотные клубни, которые легко сохранить до весны. После отмирания листвы прекратите полив и аккуратно выкопайте растения. Клубни очистите от земли, обрежьте остатки стеблей и поместите в пакет с песком, сделав отверстия для вентиляции. Храните в холодильнике или подвале. Раз в месяц проверяйте состояние — пересохшие клубни можно слегка опрыскать водой.

Монтбреция (крокосмия)

Если зима ожидается мягкая, монтбрецию можно оставить в грунте, предварительно укрыв сухими листьями и торфом. Но в регионах с морозами ниже -5 °C лучше выкопать луковицы, высушить их и хранить в холодильнике до весны.

"Монтбреция часто страдает от выпревания под толстым укрытием. Лучше перестраховаться и убрать луковицы в сухое, прохладное место", — советует Ольга Громова.

Каллы

Клубневые сорта калл требуют особого внимания. После выкопки клубни очищают от земли, подрезают корни и побеги, затем помещают в влажный торф или песок. Оптимальная температура хранения — около +10 °C. Следите, чтобы клубни не пересыхали, периодически увлажняя субстрат из пульверизатора.

FAQ

Когда лучше выкапывать луковичные растения?

После того как листья начнут желтеть и подсыхать — обычно в сентябре или начале октября.

Можно ли хранить клубни в полиэтиленовых пакетах?

Да, если сделать отверстия для воздуха и использовать сухой наполнитель (песок, торф, опилки).

Что делать, если клубни начали плесневеть?

Удалите поражённые части и обработайте фунгицидом. Остальные просушите и переложите в свежий субстрат.

Мифы и правда

Миф: бегонии и каллы выдерживают небольшие морозы.

Правда: даже -2 °C способны повредить клубни. Миф: луковицы можно не чистить от земли.

Правда: остатки почвы задерживают влагу и способствуют гниению. Миф: достаточно просто убрать горшки в дом.

Правда: зимой растения должны находиться в состоянии покоя, а не продолжать расти.

Исторический контекст

Традиция выкапывать луковичные растения появилась ещё в XIX веке. Тогда европейские ботаники впервые начали акклиматизацию южных видов в умеренном климате. Чтобы сохранить экзотические цветы, им приходилось извлекать клубни и хранить их зимой в погребах. Сегодня этот метод стал неотъемлемой частью ухода за декоративными культурами в России.

Три интересных факта