Для граждан России будет открыт доступ к прямым авиарейсам в определённые страны. Об этом рассказал заместитель главы Минтранспорта России Владимир Потешкин, чьи высказывания передаёт информационное агентство "Интерфакс".

В число стран, в которые будет открыт доступ россиянам, вошла Танзания, которая считается крупной страной, расположенной на восточном побережье африканского континента и входящей в Содружество наций. Также рейсы запустят для государства в юго-западной Азии — Кувейт, находящегося на северной окраине Восточной Аравии и имеющего границы с Ираком на севере и с Саудовской Аравией на юге. Не стала исключением Индонезия, которая обосновалась на островах Малайского архипелага и западной части острова Новая Гвинея. Заключительной страной стала Саудовская Аравия, которая занимает 80% территории Аравийского полуострова.

Как сообщается, прямые рейсы будут запущены до конца 2024 года. Также Владимир Потешкин заявил, что у Российской Федерации достаточно хорошие взаимоотношения с перечисленными государствами.

На данный момент, по словам Владимира Потешкина, существует 19 организаций, занимающихся авиаперевозками и оказывающих услуги воздушного транспорта в 25 иностранных государств.

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