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Мята
Мята
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Елена Малинина Опубликована сегодня в 14:06

Безобидное растение погубит весь урожай: правила борьбы с бесконтрольным разрастанием мяты

Ароматная мята — это не только приятная добавка к чаю, которая может помочь расслабиться, но и потенциальная причина головной боли на дачном участке. Если не обратить внимания на особенности её посадки, последствия могут оказаться весьма неприятными. Разберёмся, как мята может встать поперёк дорогу дачным планам и что с этим делать.

"Мята имеет удивительные свойства, но не стоит забывать о её агрессивной природе. Правильный подход к её посадке поможет избежать множества проблем".

Агробиолог Наталья Полетаева

Агрессивность корневой системы

На дачных участках можно встретить разные виды мяты, но наиболее распространённые — мята перечная и полевая. Эти растения известны своей неприхотливостью и быстрым разрастанием. У них мощная ползучая корневая система, из-за которой они могут угнетать более слабые культуры и существенно затруднять уход за грядками.

Корни мяты достигают глубины до 30 см. Чем плотнее почва, тем ближе они располагаются к поверхности, что усугубляет проблему. Полностью избавиться от неё можно с трудом: даже небольшой кусочек корня может прорасти снова, восстанавливая растение.

Опасности соседом по грядке

Превосходный защитник для садовых культур и привлекающий опылителей, мята, тем не менее, имеет и свои недостатки. Выделяемые ею вещества могут угнетать соседние растения. Это делает её плохим соседом для помидоров, бобовых и некоторых пряных трав.

Несмотря на свою репутацию фитонцидного растения, мята не способна отпугнуть всех вредителей. Например, мятная тля, мятный листоед и паутинный клещ с удовольствием поедят не только мяты, но и соседние растения. Однако некоторые виды тли, действительно, не переносят её запах.

Как избавиться от мяты

Если мята разрослась и затрудняет выращивание других растений, существуют различные методы её удаления. В первую очередь, можно удалить мяту вручную, используя вилы или корнеудалители. Важно делать это постепенно, чтобы не повредить корни, которые могут быстро восстановиться.

Срезание мяты в период цветения увеличивает содержание эфирных масел, что может стать полезным для приготовления настоев или чая. Гербициды, такие как "Торнадо" или "Раундап", стоит использовать только в строго определённых местах, чтобы не навредить другим растениям.

"Использование черной пленки или другим светонепроницаемых материалов поможет подавить мяту на участках, свободных от других культур — это эффективный способ борьбы".

Агроном Иван Трухин

Как выращивать мяту без проблем

Мяту не обязательно полностью исключать из своей практики. Существует несколько способов, которые помогут избежать неприятностей, связанных с её агрессивным ростом. Один из них — ограничение её пространства посадки с помощью бордюрных лент или строительных листов на глубину до 30 см.

Другой вариант — посадка мяты в вкопанные контейнеры. Это предотвратит уход корней глубже и их разрастание. При этом важно предусмотреть дренажные отверстия, чтобы избежать застоя воды.

Также можно вырастить мяту в кашпо, которые будут стильно смотреться в саду, на веранде или в цветнике. Такой подход обеспечит контроль над её размножением и лёгкость в уходе.

FAQ

Могу ли я сажать мяту рядом с другими растениями? Некоторые растения плохо переносят соседство с мятой, поэтому лучше подбирать соседей по грядке с осторожностью. Как мне убрать мяту с грядки? Удаление мяты необходимо производить вручную из-за расползающихся корней, используя корнеудалители. Вытягивание мяты необязательно повредит другие растения? Да, корни мяты могут угнетать рост соседних культур. Есть ли способы контролировать мяту без химии? Да, использование черной пленки или физические барьеры могут помочь обуздать рост мяты.

Проверено экспертом: агроном Наталья Полетаева

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Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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