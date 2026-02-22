Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 11:01

Мята, эвкалипт и чили усилили друг друга: комбинация подавила воспаление в сотни раз сильнее

Соединения, придающие мяте свежесть, эвкалипту — характерный аромат, а чили — жгучесть, могут работать вместе гораздо эффективнее, чем по отдельности. Японские учёные показали, что их комбинации резко усиливают противовоспалительный ответ иммунных клеток. Это открытие помогает объяснить, почему традиционные сочетания трав и специй могут иметь биологический эффект даже в небольших количествах. Об этом сообщает Токийский университет науки.

Синергия вместо "суперингредиента"

Речь идёт о фитохимических соединениях — природных молекулах, содержащихся в травах, специях и ароматических растениях. Отдельные вещества, такие как ментол из мяты, 1,8-цинеол из эвкалипта и капсаицин из перца чили, в лабораторных условиях демонстрируют противовоспалительные свойства. Однако для выраженного эффекта часто требуются концентрации, превышающие те, что достижимы при обычном питании.

Команда под руководством профессора Ген-итиро Аримуры решила проверить, усиливают ли эти соединения действие друг друга. Исследование опубликовано в журнале Nutrients. Учёные сосредоточились на макрофагах — иммунных клетках, активно вырабатывающих провоспалительные цитокины, включая TNF-α. В эксперименте клетки стимулировали липополисахаридом, чтобы вызвать воспалительный ответ, а затем обрабатывали отдельными веществами и их комбинациями.

Механизм на молекулярном уровне

Анализ экспрессии генов, уровня белков и кальциевых сигналов показал, что капсаицин сам по себе оказывает заметный противовоспалительный эффект. Но наиболее впечатляющие результаты были получены при сочетании капсаицина с ментолом или 1,8-цинеолом.

"Когда капсаицин и ментол или 1,8-цинеол использовались вместе, их противовоспалительный эффект увеличивался в несколько сотен раз по сравнению с использованием каждого соединения отдельно", — отмечает профессор Аримура.

Дополнительные эксперименты выявили различие путей действия. Ментол и 1,8-цинеол активируют каналы транзитного рецепторного потенциала (TRP) и влияют на кальциевые сигналы в клетке. Капсаицин, по данным авторов, подавляет воспаление через иной, независимый от TRP механизм. Одновременная активация разных внутриклеточных путей и создаёт мощный синергетический эффект.

"Мы показали, что этот синергетический эффект не является совпадением, а основан на новом режиме действия, возникающем при одновременной активации различных внутриклеточных сигнальных путей", — говорит профессор Аримура.

Потенциал для функциональных продуктов

Полученные данные помогают объяснить, как комбинации растительных ингредиентов могут оказывать заметное влияние даже при низких дозах, характерных для рациона. Это открывает возможности для разработки функциональных продуктов, добавок и приправ, где ключевую роль будет играть не высокая концентрация одного вещества, а грамотное сочетание нескольких компонентов.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

