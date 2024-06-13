Белоруссия решает отозвать своего дипломата из Армении для проведения дополнительных консультаций, сообщил пресс-секретарь Министерства Иностранных Дел республики, Анатолий Глаз.

В четверг, 13 июня, пресс-секретарь белорусского Министерства иностранных дел Анатолий Глаз сообщил журналистам о решении Минска отозвать своего посла из Еревана для проведения консультаций.

По словам Глаза, белорусский дипломат в ближайшее время вернется в Минск, из-за сложившейся в Армении ситуации. Он подчеркнул, что в Белоруссии обеспокоены обострением внутриполитического противостояния в Армении и сложностью ситуации, однако не понимают, какое отношение к этому имеет Беларусь.

Пресс-секретарь также сообщил, что представитель посольства Армении был приглашен в МИД для разъяснения ситуации. Глаз выразил мнение, что если в Армении кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем, создавая образ внешнего врага, то это неразумная стратегия.

Ранее стало известно, что Армения также отозвала своего посла в Минске для консультаций.

Вчера, 12 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не намерен посещать Белоруссию, пока Александр Лукашенко остается ее руководителем. Пашинян выразил недовольство позицией Лукашенко в отношении конфликта в Карабахе, заявив, что он поддержал Азербайджан и желал ему победы. В тот же день Армения отозвала своего посла в Минске для консультаций.

Фото: Ավետիսյան91 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)