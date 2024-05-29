Федеральная система исполнительной власти в настоящее время демонстрирует свою эффективность. Поэтому нет необходимости восстанавливать министерство регионального развития (Минрегион). Такой ответ получили депутатов Госдумы от Правительства Российской Федерации на свой запрос.
В качестве аргументов были приведены успешные действия органов власти по интеграции новых регионов в состав России, устранению последствий пандемии коронавируса и противостоянию санкциям.
"Сложившаяся за период с момента упразднения Минрегиона в 2014 году система управления пространственным и региональным развитием доказала свою жизнеспособность. Перераспределение полномочий между органами власти в целях создания нового министерства считаем нецелесообразным, так как это может нарушить отлаженную работу по поддержке регионов", — приводит ТАСС цитату из документа, полученного депутатами.
Министерство регионального развития было создано в 2004 году президентом России в ходе административной реформы и проработало примерно 10 лет.
Фото: пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0)
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