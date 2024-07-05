Министерство просвещения России выступило с инициативой создания современных версий 30 советских кинолент исторической и патриотической направленности, а также экранизации 15 литературных произведений. Эта информация была передана Союзу кинематографистов России через официальное письмо от Министерства культуры.

Основная цель данного проекта — воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти у подрастающего поколения. Планируется, что новые фильмы будут ориентированы на детскую и юношескую аудиторию.

В перечень картин, предложенных для ремейка, вошли такие известные ленты, как "Александр Невский" и "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна, "Звезда пленительного счастья" Владимира Мотыля, "Кортик" Николая Калинина, "Судьба человека" и "Война и мир" Сергея Бондарчука, "Хождение за три моря" Василия Пронина, "Как закалялась сталь" Николая Мащенко, "Горячий снег" Гавриила Егиазарова, "Сотников" и "Восхождение" Ларисы Шепитько, "Завтра была война" Юрия Кары, "Летят журавли" Михаила Калатозова и другие.

Стоит отметить, что многие из этих фильмов были удостоены престижных наград, включая Сталинскую премию, "Оскар" и Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

В последние годы уже были созданы ремейки некоторых советских фильмов и новые экранизации классических произведений. Среди них — "Сто лет тому вперед" по мотивам произведений Кира Булычева, "А зори здесь тихие" по повести Бориса Васильева и "Служебный роман. Наше время" — современная интерпретация известной советской комедии.

Фото: From Wikimedia Commons/ Вертинский-Пьеро